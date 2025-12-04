El sector agroganadero leonés recibió en 2025 más de 120 millones de la PAC

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El ejercicio financiero 2025 —16 de octubre de 2024 a 15 de octubre— del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), incluyó pagos de la Política Agraria Común (PAC) con cargo en la provincia de León por importe de 120.203.000 euros en ayudas directas, beneficiando a 6.803 perceptores.

El sindicato agrario Asaja ha explicado, a través de un comunicado, que el importe más importante fue el correspondiente a las «ayudas disociadas», que alcanzó los 106.619.000 euros, siendo estas ayudas las correspondientes a la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, el pago a los jóvenes agricultores, los eco-regímenes y la ayuda a la renta asociada. Mientras que al sector del vacuno se transfirieron 8,8 millones, y al de ovino caprino 5,3 millones.

Por su parte, las ayudas no directas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga), por importe de 1,8 millones de euros, se corresponden sobre todo con los apoyos al sector del vino y al sector de las frutas y hortalizas.

Por otra parte, procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), se gastaron 62,5 millones de euros, entre fondos europeos y nacionales, de los que casi la mitad se destinaron a infraestructuras rurales ejecutadas por las administraciones públicas.

Otro capítulo importante fue el de la incorporación de jóvenes y planes de mejora de explotaciones, con 10,4 millones de euros y 306 perceptores; la ayuda a zonas desfavorecidas con 6,5 millones de euros y 4.110 perceptores; o las ayudas agroambientales con 6,2 millones de euros y 1.192 perceptores. Otros capítulos tienen menos interés agrícola, como son el apoyo a la industria agroalimentaria, las ayudas de forestación o las ayudas a los grupos de acción local.

Asaja ha destacado que el mejor ejercicio en fondos del Fega fue el de 2024, cuando se alcanzaron los 201,07 millones de euros, debido sobre todo al crecimiento de la partida de ayudas a la industria agroalimentaria y a la partida de infraestructuras rurales. Por el contrario, las ayudas directas del Feaga ese año fueron de 118,4 millones de euros, frente a los 120,2 de 2025. Asaja ha recordado que estas ayudas son las que permiten una soberanía alimentaria con productos de calidad compitiendo con las bajas cotizaciones de los mercados internacionales, que sin ellas no se incorporarían jóvenes al sector, que muchas son para compensar exigentes prácticas medioambientales, y que gracias a ellas el sector está en permanente modernización.