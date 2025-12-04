Veterinarios piden controlar a la fauna silvestre por la peste porcina

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha reiterado la importancia de contar con un plan efectivo de control de la fauna silvestre, con especial atención al jabalí debido «al alto riesgo sanitario que supone» como reservorio y vector de enfermedades como la peste porcina africana (PPA), por los daños directos en bioseguridad de explotaciones, por la contaminación de zonas de alimentación y agua y por el contacto accidental con ganado doméstico.

Así se ha expresado la organización días después de que las autoridades hayan localizado varios cadáveres de jabalíes muertos por PPA, suceso que no ocurría en España desde 1994. En este marco, la OCV ha advertido que la PPA representa «una seria amenaza económica y sanitaria» aunque no se transmita a humanos y ha subrayado que el trabajo de los veterinarios es «fundamental» para prevenir su introducción y mitigar sus efectos. «La vigilancia epidemiológica, la detección temprana, la implementación de medidas de bioseguridad y la coordinación de las actuaciones sanitarias dependen del conocimiento y la capacidad técnica de los veterinarios», ha recalcado.

Animales muertos

Agentes rurales encontraron este miércoles una cincuentena jabalís muertos en la zona de Collserola (Barcelona) donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA), cuyos cadáveres se analizarán para confirmar si están infectados o no por parte del Ministerio de Agricultura. Así lo manifestó en declaraciones a TV3 el inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, que celebró que todos los positivos se han hallado dentro de la zona confirmada, entre Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola (Barcelona).