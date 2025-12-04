Luciano Díez, presidente del Colegio de Veterinarios de León: «La peste porcina no afecta a humanos, pero sí a la economía»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Luciano Díez es el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León desde 2013, puesto desde el que ha defendido la importancia de una profesión a veces infravalorada por la sociedad. En las siguientes elecciones, que serán ya próximamente, ha decidido dar un paso al lado.

Salud pública y animal

«En León estamos bien en estos momentos, aunque no en la autonomía. Actualmente, hay bastantes casos de gripe aviar en Valladolid, por lo que hay un riesgo grande de que pueda acabar extendiéndose hasta aquí. Respecto a la dermatosis nodular contagiosa, está latente y puede expandirse o ser controlada». Y la última enfermedad animal que ha saltado al escrutinio público en los últimos días es la peste porcina. «Es un foco pequeño en Cataluña con jabalíes, que está contenido en círculos concéntricos y no parece que haya salido de ahí. Es importante mantener a los animales domésticos y las granjas cercanas al foco en aislamiento». Luciano asegura que este virus desapareció de Europa en los años 70-80 del siglo pasado, pero se mantuvo, principalmente, en África y Asia. «La globalización crea unas fronteras muy porosas para los virus. La contención es la medida más efectiva y tiene todo el sentido del mundo enviar a la UME a controlar la situación. Se está poniendo toda la carne en el asador. Aun así, la peste porcina no es transmisible a humanos y por si acaso, se destruyen todos los animales infectados». El veterinario cuenta también cómo España convivió muchas décadas del siglo XX con la peste porcina, «por lo que los españoles de cierta edad seguro que hemos ingerido carne con ella, y no nos ha pasado nada». Los datos avalan que nuestro país se ha especializado en el ganado porcino, por lo que si la peste se generaliza sí que sería un gran problema para el país. Hay que dejar actuar a los especialistas, y como concluye Luciano: «No es un problema de salud pública, pero sí puede serlo económico».

Jabalíes

«La cuestión cinegética debe ser tratada más cuidadosamente». La problemática con los jabalíes en Cataluña vuelve a poner el foco en el gran aumento de las poblaciones de estos animales en los últimos años, al igual que otros miembros de la fauna salvaje. Luciano opina que «es un tema estatal y autonómico. Realmente para que la cuestión funcionase bien, en todos los Parques Naturales debería haber un equipo multidisciplinar de expertos, formado por un biólogo, un veterinario, etc. El mundo es así porque lo hemos modulado los humanos así, no es virgen como por ejemplo el Parque natural de Yellowstone (en los estados americanos de Wyoming, Montana e Idaho) y, por tanto, si ahora lo abandonamos, se crea el caos. El caso de los jabalíes es solo un ejemplo, de hecho están llegando hasta a invadir las ciudades. Se añade el problema de que en el mundo rural la mayoría de los habitantes son ya mayores y no pueden luchar contra ellos u ocuparse de tareas que realizaban cuando eran jóvenes. Se trata de controlar, no de aniquilar».

Protocolos sanitarios

Tener presupuesto suficiente para invertir en prevenir. «El tema es complicado, porque los políticos tienen la validación de su trabajo cada cuatro años, y como no hay dinero para todo, se crea una competencia entre asistencia y prevención. Y actualmente, y es totalmente compresible, dadas las circunstancias de la población envejecida, se prioriza mucho más la asistencia. Hay muchas enfermedades crónicas que requieren de una medicación permanente. Además, cada vez más bacterias son resistentes a los antibióticos e incluso se está produciendo transferencia horizontal entre personas. Con más dinero, debería invertirse también en prevención».

Empleabilidad del sector

Morir de éxito. La carrera de veterinaria es, a priori, muy atractiva para los alumnos, lo que aumenta su demanda, y ante las largas listas de espera y la alta nota de corte para entrar, más universidades deciden crear su Facultad de Veterinaria, llegando a 17 en España con las nuevas de Salamanca y Valencia. «En cambio, en Francia, con más habitantes que nosotros, tienen solo cuatro. Ahora, muchas personas al acabar se desencantan y se dedican a otra cosa o se van al extranjero. Está claro que para León tener esta carrera es algo positivo, pero para los nuevos alumnos es garantía de paro y sueldos bajos, a veces siento que se está estafando a las familias. También es importante valorar que hemos dejado de ser solo productivistas a que ahora las mascotas están más reguladas y no se ha hecho una buena adaptación. Hoy en día, además, se estudia más que antes, y lo puedo atestiguar en primera persona por mi hijo. El hombre y la mujer que optan al puesto de futuro presidente del Colegio han estudiado en León y se encuentra ahora mismo en mi junta».

Convivencia con medicina

Más a repartir el mismo dinero. «Con más facultades y un presupuesto similar por parte de la Junta, significa redistribuir entre más actores. Nuestra Facultad es buena pero pequeña y con un presupuesto pequeño».

