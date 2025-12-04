Cuatro investigados por el hurto de material eléctrico en Vilecha en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a cuatro varones como presuntos autores de un delito de hurto de material eléctrico por un valor de 24.000 euros, tras presentarse una denuncia por la sustracción de unos 300 metros de cableado de electrificación de alta tensión en las obras que una empresa que realiza para el soterramiento de cableado de alta tensión del nudo de Vilecha (León).

El Equipo ROCA de la Comandancia abrió una investigación y realizó diversas inspecciones en chatarrerías del alfoz de León, en dos de las cuales fue localizado parte de este material, quedando depositado a disposición judicial unos 800 kilogramos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez realizadas gestiones para la identificación de las personas que habían vendido el cobre se procedió a su investigación y posterior traslado de las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan policial contra el robo de cobre' que mantiene activo la Comandancia de León para la persecución e investigación de este tipo de delitos.