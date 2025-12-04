UPL afirma que los recortes en recursos humanos amenazan con colapsar el servicio de Atención Primaria de Sahagún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés afirmó hoy que los recortes en recursos humanos amenazan con colapsar el servicio de Atención Primaria en la comarca de Sahagún (León) y culpan de la situación a la Gerencia. Además, ante la “falta de resolución”, reclaman a la Consejería de Sanidad la dotación inmediata de las plazas de médicos que en la actualidad se encuentran sin ocupar por diversas casuísticas.

Asimismo, solicitan que se cubran también al menos dos plazas de médico de área, que permitan atender, sin incertidumbres ni improvisaciones o recortes, las ausencias de los médicos de Atención Primaria por motivos diversos (salientes de guardia, vacaciones, moscosos, ‘enfermosos’ o cualquier otra circunstancia sobrevenida). También esto, añaden en un comunicado, posibilitaría un mejor funcionamiento de los cuadrantes de las guardias de las urgencias.

Afirman que los alcaldes afectados se sienten engañados por una gerente que, año tras año desde su nombramiento, utiliza el mismo argumento: “No hay médicos”. “Este argumento vale para cerrar consultorios locales, para no reponer las bajas de larga duración, para suprimir consultas de pediatría, para no cubrir las plantillas y para deteriorar un servicio sanitario público que está herido de muerte. Es cuestión de dar una respuesta falsa a la situación real de desarme, recortes y declive de la sanidad pública por falta de recursos económicos”, añaden.