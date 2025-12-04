Santa María del Páramo ilumina el municipio para celebrar la Navidad recuperando sus tradiciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo dará la bienvenida a la Navidad con un programa festivo que combina tradición, participación ciudadana y actividades para todos los públicos. Este año el municipio volverá a lucir un Ramo Leonés, símbolo de la identidad cultural de la provincia, y recuperará la figura de la Vieja del Monte, fortaleciendo así el compromiso del Ayuntamiento con la preservación y difusión de las costumbres leonesas.

La programación navideña incluye también la Gran Tractorada Navideña que se celebrará el 5 de enero a las 17.30 horas, invitando un año más a todos los agricultores del Páramo a engalanar sus tractores con luces y motivos festivos. Los participantes optarán a los premiso recogidos en el cartel oficial y recibirán, además, una invitación doble para el SPA León Termal Sport. Las inscripciones pueden realizarse llamando al 987 350 000 hasta el 2 de enero.

Como cada año, la Cabalgata de Reyes 2026 recorrerá las calles del municipio, llenando de ilusión, luz y color la tarde del 5 de enero.

En paralelo, el Ayuntamiento impulsa varias iniciativas que dinamizarán la economía local durante las fiestas, como la ruta de bares, el apoyo al comercio de proximidad y diferentes actividades de conciliación, entre ellas las ludotecas navideñas, pensadas para facilitar la organización familiar durante el periodo vacacional.

El Ayuntamiento, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una Navidad que combina tradición, participación, luz y comunidad. “Queremos mantener vivas nuestras tradiciones y seguir llenando Santa María del Páramo de vida, cultura y actividades para todos”, ha subrayado la alcaldesa, Alicia Gallego.