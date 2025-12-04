Santa María del Páramo ilumina el municipio para celebrar la Navidad recuperando sus tradiciones
Como cada año, la Cabalgata de Reyes 2026 recorrerá las calles del municipio, llenando de ilusión, luz y color la tarde del 5 de enero
Santa María del Páramo dará la bienvenida a la Navidad con un programa festivo que combina tradición, participación ciudadana y actividades para todos los públicos. Este año el municipio volverá a lucir un Ramo Leonés, símbolo de la identidad cultural de la provincia, y recuperará la figura de la Vieja del Monte, fortaleciendo así el compromiso del Ayuntamiento con la preservación y difusión de las costumbres leonesas.
La programación navideña incluye también la Gran Tractorada Navideña que se celebrará el 5 de enero a las 17.30 horas, invitando un año más a todos los agricultores del Páramo a engalanar sus tractores con luces y motivos festivos. Los participantes optarán a los premiso recogidos en el cartel oficial y recibirán, además, una invitación doble para el SPA León Termal Sport. Las inscripciones pueden realizarse llamando al 987 350 000 hasta el 2 de enero.
En paralelo, el Ayuntamiento impulsa varias iniciativas que dinamizarán la economía local durante las fiestas, como la ruta de bares, el apoyo al comercio de proximidad y diferentes actividades de conciliación, entre ellas las ludotecas navideñas, pensadas para facilitar la organización familiar durante el periodo vacacional.
El Ayuntamiento, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una Navidad que combina tradición, participación, luz y comunidad. “Queremos mantener vivas nuestras tradiciones y seguir llenando Santa María del Páramo de vida, cultura y actividades para todos”, ha subrayado la alcaldesa, Alicia Gallego.