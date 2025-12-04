La DGT estima 76.000 desplazamientos en León durante el puente de diciembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha mañana viernes, a partir de las 15:00 horas, el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con motivo del puente de la Constitución–Inmaculada, operativo que permanecerá activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre. Durante estos días de gran movilidad, en la provincia de León se prevé que se realicen alrededor de 76.000 desplazamientos de largo recorrido, lo que convierte este periodo festivo en uno de los momentos de mayor intensidad circulatoria del año.

El aumento de tráfico afectará especialmente a las principales vías de alta capacidad de la provincia, en particular a aquellas que canalizan los desplazamientos hacia zonas de montaña, áreas de turismo rural, segundas residencias y espacios comerciales que tradicionalmente registran una elevada afluencia en estas fechas.

Con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar los movimientos previstos, la DGT contará con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos, entre ellos los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en León, el personal del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste y los equipos encargados del mantenimiento y señalización en carretera. También se emplearán radares fijos y móviles, cámaras de control, el helicóptero y unidades de dron para la vigilancia del cumplimiento de las normas de circulación.

Para favorecer la fluidez del tráfico en los momentos de mayor intensidad, se habilitarán carriles adicionales o reversibles en los tramos que lo requieran y se propondrán itinerarios alternativos cuando sea necesario. Asimismo, durante el periodo operativo quedarán paralizadas las obras que afecten a la calzada y se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos pesados y a aquellos que transportan determinadas mercancías en ciertos horarios y tramos.

Las previsiones de circulación apuntan a que los mayores incrementos de tráfico se producirán el viernes 5 por la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con la salida general del puente. El sábado 6 también se espera un aumento significativo entre las 10:00 y las 14:00 horas, debido a los desplazamientos cortos hacia zonas de ocio, montaña y comercios. El domingo 7 volverán a producirse movimientos intensos en sentido salida durante la mañana y primeras horas de la tarde, mientras que el lunes 8, desde la tarde, comenzará el retorno hacia los principales núcleos urbanos, concentrándose las mayores intensidades en los ejes de comunicación que absorben la vuelta del puente, como la A-6, la A-66, la AP-71 y los accesos a áreas de montaña.

La Dirección General de Tráfico recuerda la importancia de planificar el viaje con antelación y mantenerse informado del estado de las carreteras a través de las cuentas oficiales de X @informacionDGT y @DGTes, del teléfono 011, del mapa interactivo de tráfico disponible en la web del Organismo y de los boletines informativos de radio y televisión.