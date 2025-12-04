Murias de Paredes presenta un audiovisual para reavivar el turismo tras los incendios

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes (León) ha presentado un nuevo audiovisual con el objetivo de reavivar la conciencia ambiental y el turismo sostenible tras los incendios del pasado verano.

La pieza audiovisual invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza y sobre la capacidad de los pueblos para "renacer desde la serenidad y la esperanza".

El vídeo, grabado en distintos enclaves del municipio, que se encuentra integrado en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, muestra "la belleza y la fuerza" de un territorio que "sigue vivo", resiliente y "profundamente comprometido" con su entorno.

Con un lenguaje visual y poético, el transmite un mensaje de "optimismo y orgullo": en Murias de Paredes y sus pueblos la naturaleza "no se rinde, se transforma". A través de imágenes que recorren valles, montes y aldeas la obra recuerda que "cuidar es resistir" y proteger es también "una forma de amar", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Murias de Paredes.

El vídeo, producido por RICI Comunicación, busca reavivar la conciencia ambiental y fomentar un turismo rural sostenible. En cada imagen "late" la vida de un territorio que se alza "más sabio y más unido", donde la biodiversidad es un tesoro y la hospitalidad "una seña de identidad".

"MENSAJE DE GRATITUD Y DE ESPERANZA"

"Este audiovisual nace como un mensaje de gratitud y de esperanza. Queremos que quienes nos visiten comprendan que cada árbol, cada sendero y cada pueblo de Murias de Paredes tiene una historia de vida y de esfuerzo colectivo", ha señalado Mari Carmen Mallo, alcaldesa del Ayuntamiento de Murias de Paredes.

La iniciativa forma parte del compromiso del Consistorio con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y da continuidad al programa de educación ambiental y participación ciudadana desarrollado el pasado año.