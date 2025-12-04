El jurado declara culpable al acusado de matar brutalmente a su padre en La Sota

Un momento de la primera jornada del juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de León.ángelopez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El jurado popular ha declarado culpable al hombre acusado de matar a su padre con ensañamiento e intencionalidad tras propinarle una brutal paliza el 29 de diciembre de 2023 en la localidad leonesa de La Sota de Valderrueda. Según ha trascendido en la Audiencia Provincial de León, el acusado ha sido considerado responsable con alevosía del fallecimiento de su progenitor, de 76 años, quien murió el 2 de enero de 2024 a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras recibir numerosos golpes, especialmente en la cabeza y los brazos.

El fiscal pide delito de asesinato y delito leve de lesiones y circunstancia atenuante de embriaguez y la circunstancia agravante de parentesco. Pide pena de 28 años de prisión y libertad vigilada por tiempo de diez años. Asimismo pide prohibición de acercarse a sus hermanos y su madre y prohibición de residir en La Sota de Valderrueda por tiempo de 28 años. La acusación particular pide delito de asesinato y 29 años de prisión. La defensa pide una condena mínima por el delito de asesinato.

Durante el juicio, que se ha celebrado a lo largo de varias jornadas, el propio acusado reconoció su responsabilidad en los hechos, aunque intentó justificar su comportamiento alegando una fuerte intoxicación etílica. "Asumo los hechos que han ocurrido porque soy consciente de que he sido yo, pero por el estado en el que estaba", declaró ante el tribunal. No obstante, los forenses descartaron que sufriese algún tipo de trastorno mental o que su capacidad estuviera totalmente anulada por el alcohol, calificando su supuesta amnesia como "de conveniencia".

El veredicto del jurado se produce después de escuchar numerosos testimonios, entre ellos el de los hermanos del acusado, que ejercen como acusación particular y que relataron cómo uno de ellos encontró a su padre ensangrentado en el suelo mientras el agresor continuaba golpeándole. Según manifestaron, la víctima les llegó a confesar en el hospital que su hijo "le quería matar". Los informes forenses confirmaron que la causa del fallecimiento fue "violenta" y que para ello se empleó "una fuerza muy importante" compatible con patadas y puñetazos, descartando que la muerte fuese accidental.

Los hechos juzgados ocurrieron en la tarde-noche del 29 de diciembre de 2023, cuando el acusado, que entonces tenía 38 años, acudió al domicilio familiar en La Sota de Valderrueda. Según quedó probado en el juicio, el hombre había estado bebiendo alcohol durante varias horas con uno de sus hermanos, desde la una de la tarde hasta aproximadamente las ocho de la noche. En un momento dado, abandonó a su hermano y se dirigió a la casa familiar.

Una vez en el domicilio, inició una fuerte discusión con su padre, que derivó en una violenta agresión. La víctima, que utilizaba muletas y tenía movilidad reducida, no pudo defenderse ante la brutalidad de los golpes recibidos. Cuando uno de sus hermanos llegó a la vivienda, escuchó a su padre pedir auxilio con las palabras: "Ayuda, que me mata", según declaró durante el juicio. Este mismo hermano también resultó agredido cuando intentó intervenir para detener la paliza, sufriendo la rotura del tabique nasal y diversas contusiones.

Los forenses que declararon durante el proceso judicial destacaron la vulnerabilidad de la víctima, señalando que se trataba de una persona "frágil y vulnerable" que precisaba ayuda de terceros para realizar actividades cotidianas, además de necesitar oxígeno durante 16 horas al día debido a sus patologías crónicas. Esta circunstancia llevó a la Fiscalía a modificar su petición inicial de 19 años de prisión, solicitando finalmente la prisión permanente revisable.

Un elemento determinante para el veredicto del jurado fueron los informes periciales presentados durante la segunda jornada del juicio. Los forenses explicaron detalladamente las lesiones mortales sufridas por la víctima y la mecánica de producción de las mismas. Según su testimonio, el fallecido recibió golpes de tal intensidad que resultaron "letales para su sistema nervioso central", descartando categóricamente que el motivo de la muerte fuese accidental o causado por una simple caída.

Especialmente relevante fue el informe de imputabilidad del acusado, que incluía un examen psiquiátrico completo. Este documento estableció que el hombre "no tiene ningún trastorno mental" ni sufría enfermedad psiquiátrica que pudiera haber alterado su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos. Los especialistas también abordaron la supuesta amnesia alegada por el acusado, quien afirmó no recordar nada desde que estuvo bebiendo con su hermano hasta su detención.

Los peritos calificaron esta amnesia como "de conveniencia", señalando que los servicios sanitarios que acudieron al lugar de los hechos no necesitaron asistir al acusado y que este, "a la hora y media de los hechos se mostraba más tranquilo". De estos datos, concluyeron que el acusado "sabía las consecuencias de lo que hacía" y que no estaba bajo los efectos de una intoxicación que anulase completamente sus facultades mentales.

Durante el proceso judicial, las posturas de las partes estuvieron claramente diferenciadas. La Fiscalía, que inicialmente solicitaba 19 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de parentesco, modificó su petición tras conocer los informes forenses, elevándola a prisión permanente revisable al considerar probada la especial vulnerabilidad de la víctima. Por su parte, la acusación particular, ejercida por los cuatro hermanos del acusado, mantuvo desde el principio su solicitud de prisión permanente revisable.

La defensa, en cambio, no aceptó la calificación de asesinato y rechazó que existiera una especial vulnerabilidad de la víctima. Solicitó una condena de diez años de prisión, argumentando que los hechos debían calificarse como homicidio y no como asesinato, y que debía aplicarse la atenuante de embriaguez. El propio acusado, en su última intervención ante el jurado tras las conclusiones provisionales, intentó simplificar el caso afirmando: "El caso es mucho más simple de lo que parece. Soy culpable de provocar la muerte a golpes de mi propio padre por una intoxicación etílica".

En aspecto que cobró relevancia durante el juicio fue la relación previa entre el acusado y su familia. Según declararon los hermanos, la relación con el acusado era distante y habían tenido discusiones por cuestiones económicas. Uno de los testimonios más impactantes fue el del hermano que compartió bebidas con el acusado el día de los hechos, quien aseguró que horas antes de la agresión, el acusado le había manifestado que "ya era hora de que nuestro padre dejase paso a las nuevas generaciones", comentario que le pareció inapropiado.

Otra de las hermanas corroboró esta afirmación, asegurando que el acusado le había hecho un comentario similar por teléfono en una ocasión anterior. Los hermanos también coincidieron en señalar que el acusado solía visitar la casa familiar únicamente en Navidad y que no avisaba con antelación de sus visitas. También destacaron que conocía perfectamente la situación de fragilidad y las limitaciones de movilidad de su padre.

El jurado ha tenido en cuenta todos estos testimonios, así como los informes periciales y la propia declaración del acusado, para emitir su veredicto de culpabilidad. Ahora corresponderá al magistrado presidente del tribunal popular determinar la pena concreta que se impondrá al condenado, que podría oscilar entre los 10 años solicitados por la defensa y la prisión permanente revisable que piden tanto la Fiscalía como la acusación particular.