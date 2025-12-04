Murias agita la conciencia ambiental y la sostenibilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes ha presentado un nuevo audiovisual que invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza, y sobre la capacidad de los pueblos para renacer desde la serenidad y la esperanza. La pieza, grabada en distintos enclaves del municipio —integrado en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna—, «muestra la belleza y la fuerza de un territorio que sigue vivo, resiliente y profundamente comprometido con su entorno», indican desde el consistorio.

Con un lenguaje visual y poético, el audiovisual transmite un mensaje de optimismo y orgullo: en Murias de Paredes y sus pueblos, la naturaleza no se rinde, se transforma. A través de imágenes que recorren valles, montes y aldeas, la obra recuerda que cuidar es resistir, y proteger es también una forma de amar. El vídeo, producido por Rici Comunicación, busca reavivar la conciencia ambiental y fomentar un turismo rural sostenible, recordando que visitar Murias de Paredes es también una forma de apoyar la conservación de su patrimonio natural y humano. En cada imagen late la vida de un territorio que se alza más sabio y más unido, donde la biodiversidad es un tesoro y la hospitalidad una seña de identidad.