Declarada alerta roja en la Montaña Oriental: cortados San Glorio y el Pontón por la intensa nieve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en León ha elevado a Nivel Rojo el estado de varias carreteras principales de la Montaña Oriental Leonesa debido a la intensa nevada que afecta a la provincia. La situación de alerta máxima implica la prohibición total de la circulación para todo tipo de vehículos y obliga a los conductores a extremar las precauciones en toda la zona.

Las dos principales arterias afectadas y declaradas en Nivel Rojo son:

N-621 (Puerto de San Glorio): La circulación ha sido interrumpida desde el kilómetro 93,750 hasta el 121,650, afectando el tramo que conecta la provincia de León con Cantabria.

N-625 (Puerto del Pontón): La carretera permanece cortada desde el kilómetro 91,740 hasta el 121,000, un paso fundamental hacia Asturias.

El Nivel Rojo se activa ante la gran acumulación de nieve y la baja visibilidad, lo que hace imposible la circulación y el tránsito seguro. Los equipos de conservación de carreteras se encuentran trabajando intensamente en las labores de limpieza y despeje, aunque las condiciones meteorológicas adversas están dificultando las tareas.

La Subdelegación del Gobierno reitera a los ciudadanos la necesidad de evitar cualquier desplazamiento no esencial por estas zonas de montaña y de consultar la información actualizada sobre el estado de las vías a través de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Se recomienda encarecidamente a quienes tengan que circular por el resto de la red provincial, especialmente en cotas elevadas, la utilización de cadenas y la máxima prudencia.