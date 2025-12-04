Villablino honra a Santa Bárbara con la fiesta de Fisuelo

La capital lacianiega acogió la cuarta edición del Festival de Exaltación del Fisuelo en Villablino, que tuvo como mantenedora a la periodista Angélica Rubio, y que enlaza con la festividad de Santa Bárbara, en el que se homenajea a los mineros nacidos en el año 1955, junto con otros cinco mineros del municipio palentino de Cervera de Pisuerga, gracias al hermanamiento que se llevó a cabo para tal acto.

Un festival al que acudieron diferentes autoridades como el secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez quien señaló que este acto es un «reconocimiento a la sociedad de Villablino, que lamentablemente ha sido castigado tan durísimamente», así como valoró el esfuerzo para poner en valor los recursos propios,»ese patrimonial natural, ese patrimonio histórico, pero también el patrimonio gastronómico»

Por su parte, el alcalde de Villablino, Mario Rivas afirmó que se trata de una fiesta «arraigada a nuestro municipio» y que este año tiene unas «condiciones diferentes», y es que «tenemos el corazón encogido por todo los vivido en los accidentes mineros».

Mientras que la mantenedora en su discurso quiso hacer mención del caracter luchador de los mineros, recordando que en el año 1992, cubrió la información de la Marcha Negra, y fue pregonera de las fiestas de San Roque. Además de contar que siempre «he sido muy golosa y obligaba a mi madres todos los sábados a hacer fisuelos» sentenció.