San Isidro inaugura hoy la nueva temporada de esquí

La Estación Invernal de San Isidro prevé abrir al público hoy viernes, tal y como ha anunciado esta semana la Diputación de León. quien ha matizado que aabrirá las puertas de las instalaciones invernales siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, con una superficie de hasta nueve kilómetros esquiables.

El frío y la nieve caída durante las últimas semanas en distintos puntos de la provincia han conseguido que la estación de esquí tenga un volumen suficiente de manto blanco que permita dar la bienvenida a los primeros esquiadores de la temporada. En este rincón de la montaña leonesa cayó la primera nevada hace un par de semanas de forma más contundente y el frío ha hecho posibvle tener una buena base sobre la que asentarse. Durante los últimos días, los equipos técnicos trabajan en una apertura progresiva de los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con una oferta inicial de seis kilómetros esquiables, que podría ampliarse hasta los nueve kilómetros a medida que avancen los trabajos y la evolución de la nieve lo haga posible, según informó esta semana la institución provincial. Las pistas que se prevén poner en servicio serán verdes, azules y rojas, con espesores estimados entre los 15 y 25 centímetros, según la Diputación de León.

En Leitariegos

La situación de San Isidro no es la misma que la de la otra estación de esquí leonesa, Valle de Laciana-Leitariegos, donde no ha caído nieve suficiente para abrir sus puertas, al menos hasta el momento, a la espera de que las condiciones metereológicas permitan que dar comienzo a la actividad.

La Diputación de León recomienda a los usuarios de las estaciones de esquí consultar el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones y recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución del tiempo durante las próximas horas.