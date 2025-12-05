UPL crea el Comité Comarcal de la Montaña Central para fortalecer su presencia y escuchar a sus vecinos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) anuncia la creación de su Comité Comarcal de la Montaña Central, una herramienta con la que busca consolidar su presencia institucional en la zona y reforzar el diálogo con la población de municipios y pueblos. El nuevo órgano surge con el objetivo de acercar el partido a los vecinos y recoger sus demandas para nutrir su acción política en un contexto de crecimiento orgánico y mayor implantación territorial durante los últimos años.

La presentación de este espacio de participación ha sido liderada por Felipe Moreira, concejal en el Ayuntamiento de La Robla y ahora secretario comarcal de la Montaña Central Leonesa. Moreira ha subrayado la vocación de escucha activa del Comité y la importancia de que la ciudadanía sienta que "este partido es suyo, que su voz tiene peso y que juntos podemos impulsar mejoras reales en nuestros municipios y pueblos". La medida responde a una estrategia de proximidad y refuerzo de las bases sociales leonesistas en un entorno especialmente afectado por la despoblación y el envejecimiento.