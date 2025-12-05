UPL crea el Comité Comarcal de la Montaña Central para fortalecer su presencia y escuchar a sus vecinos
Este nuevo espacio de participación es también un mensaje de esperanza para la juventud
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) anuncia la creación de su Comité Comarcal de la Montaña Central, una herramienta con la que busca consolidar su presencia institucional en la zona y reforzar el diálogo con la población de municipios y pueblos. El nuevo órgano surge con el objetivo de acercar el partido a los vecinos y recoger sus demandas para nutrir su acción política en un contexto de crecimiento orgánico y mayor implantación territorial durante los últimos años.
La presentación de este espacio de participación ha sido liderada por Felipe Moreira, concejal en el Ayuntamiento de La Robla y ahora secretario comarcal de la Montaña Central Leonesa. Moreira ha subrayado la vocación de escucha activa del Comité y la importancia de que la ciudadanía sienta que "este partido es suyo, que su voz tiene peso y que juntos podemos impulsar mejoras reales en nuestros municipios y pueblos". La medida responde a una estrategia de proximidad y refuerzo de las bases sociales leonesistas en un entorno especialmente afectado por la despoblación y el envejecimiento.