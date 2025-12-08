Arreglan la fuente de Felipe Sierra Pambley de Villablino tras más de 20 años sin funcionar

La fuente de Felipe Sierra Pambley ya está funcionando tras más de 20 años sin poder hacerlo, según explican desde el ayuntamiento. Las obras consistieron en reparar las pérdidas de agua y reponer las piedras en mal estado, además de colocarse bombas nuevas para mover el agua e instalarse puntos de luz. Unos trabajos que han conllevado un presupuesto total de 68.543 euros con cargo al plan de cooperación de Diputación Provincial de León. Este elemento decorativo se encuentra en la entrada de Villablino, accediendo desde León y su nombre se debe al que fuera ministro durante el Trienio Liberal entre los años 1820 y 1823.

En el año 2020, el ayuntamiento de Villablino realizó una votación popular en la que se elegía entre las obras de este elemento o la ampliación del cementerio, ganando esta última.