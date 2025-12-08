La subida de temperaturas obliga a cerrar la estación de San Isidro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El primer fin de semana de nieve de la temporada 2025/2026 de las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León han estado totalmente condicionadas por la climatología. Por un lado, Valle Laciana–Leitariegos no ha podido abrir todavía, mientras que San Isidro lo ha hecho solo viernes y sábado, con un total de 2.000 personas entre las dos jornadas.

La lluvia, la humedad y la subida de temperaturas han sido las causas de que la estación de San Isidro comenzara la temporada este viernes y solo se haya podido mantener abierta hasta el sábado. El primer día, el 5 de diciembre, han sido 6,1 kilómetros esquiables en los sectores de Riopinos y Cebolledo, con espesores de entre 20 y 40 centímetros con nieve húmeda.

Las condiciones climatológicas han permitido abrir el sábado con más kilómetros esquiables, concretamente 10,4, después de que la nieve caída en esas últimas horas posibilitara que, además de Riopinos y Cebolledo, se pudiera también abrir Requejines. Entre 15 y 35 centímetros de espesores, pero sobre todo la nieve húmeda y la lluvia caída en las horas siguientes hacía presagiar lo que ha sucedido este domingo, en el que el viento ha imposibilitado abrir la estación y ha supuesto que se redujera la nieve hasta hacer incompatible con la práctica del esquí para garantizar la seguridad de los visitantes. Por este motivo, este lunes no se abrirá tampoco la el complejo invernal.

Durante la jornada del viernes han sido 292 los usuarios y usuarias de San Isidro, mientras que el sábado han ascendido a 1.728, en su mayoría procedentes de Asturias y la provincia de León, aunque también de Galicia y Portugal. El desarrollo de las condiciones climáticas marcará la posibilidad de que se puedan abrir las estaciones gestionadas por la Diputación de León en las próximas fechas. Como es habitual, se recomienda a los usuarios y usuarias consultar la página web oficial de las estaciones http://www.nieveleon.com para conocer las últimas incidencias en las dos estaciones invernales de la provincia y las previsiones meteorológicas de cada día.