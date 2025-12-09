La Comisión Europea cuestiona la autorización de La Rioja a la caza del lobo

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ha recordado que el fallo del Tribunal de Justicia de la UE que dictaminó que el arti´culo 14 de Directiva sobre los hábitats «prohíbe la legislación autonómica española que autoriza la caza del lobo, al haberse clasificado su estado de conservacio´n en Espan~a como desfavorable».

En una respuesta escrita a una cuestión planteada por el eurodiputado socialista César Luena el pasado 2 de octubre sobre la autorización de caza en La Rioja, la Comisión apunta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que señala que esa especie no puede ser declarada como «cazable» en una región de un país miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable.

El eurodiputado planteaba, entre otras cuestiones, si «en poblaciones tan frágiles —como la de La Rioja-, esta modalidad de caza lúdica, sin cupo claro ni justificación científica, podría favorecer la desaparición local/regional del lobo o perturbar gravemente su tranquilidad».

Además, señalaba que La Rioja solo cuenta con una manada exclusiva y otras cuatro compartidas con Castilla y León, y que la muerte de determinados ejemplares puede desestructurar la manada, interrumpir la reproducción y dispersar a sus miembros, lo que puede afectar a su viabilidad.

La comisión ha analizado, dentro de las normativas europeas, la legalidad de la Orden del Gobierno de La Rioja que permite, a partir de octubre, la caza del lobo con fines recreativos y su uso como trofeo, mediante el pago de una tasa.

En su respuesta, la comisaria de Medio Ambiente de la UE, Jessica Roswall, afirma que «los Estados miembros deben prohibir el uso de cualquier medio indiscriminado que pueda causar desapariciones locales o perturbaciones graves entre las poblaciones de las especies mencionadas, incluido el lobo».

También advierte de que «al evaluar el estado de conservacio´n, puede ser necesario tener en cuenta los efectos acumulados, incluida la caza en otras regiones vecinas».