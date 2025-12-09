Crémenes despide el jueves a Juan Carlos Álvarez con un funeral a las 12.30 horas

Publicado por José María Campos Crémenes Creado: Actualizado:

La iglesia de Crémenes acogerá este jueves a partir de las 12.30 del el funeral y entierro de Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, conocido por su papel como presidente y consejero delegado de El Enebro, sociedad matriz de las bodegas Vega Sicilia. Sus cenizas serán depositadas en el panteón que tiene la familia en el cementerio de Crémenes. Nacido en esta localidad, Juan Carlos Álvarez cursó su bachillerato en el Colegio Santiago Apóstol de Bilbao y se licenció en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus logros empresariales destaca el papel que desempeñó como consejero delegado en Grupo Eulen y su paso por los consejos de administración de grandes entidades financieras como Argentaria o el posterior BBVA, lo que le sitúa como una figura central en el tejido empresarial español de las últimas décadas.

El Enebro abarca la práctica totalidad de Vega Sicilia (99,99%), así como el 99,99% de Tokaj Oremus en Hungría, el 100% de Bodegas Alión, Pintia, Deiva y Albalia Autor Inversiones, el 49,98% de la francesa Europvin y el 50% de Bodegas Benjamin Rothschild & Vega Sicilia. También mantenía el control casi total del Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León, Finca El Quexigal y mitad del capital de QX Pa1ace2.