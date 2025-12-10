Cuarenta y cuatro municipios de León celebraron ferias agropecuarias con ayuda de la Diputación

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

León, 10 dic (EFE).- La Diputación de León ha resuelto la concesión de 350.000 euros en ayudas para la organización de ferias agropecuarias en 2025, una línea que beneficiará a cuarenta y cuatro municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir todos los que han presentado solicitud.

El objetivo de estas ayudas es el de promocionar productos agrícolas, ganaderos o alimentarios vinculados de forma directa con el ámbito municipal o comarcal, han informado este miércoles fuentes de la Diputación.

El fondo supera en 75.000 euros al destinado en 2024 para el mismo fin, el de apoyar a los ayuntamientos, dinamizar el medio rural y fortalecer la identidad de los productos de León que, según las mismas fuentes, encuentran en estas ferias un espacio decisivo de promoción, intercambio y reconocimiento.