La Diputación de León homenajeará a la UME por su labor en los incendios de agosto y por su 20 aniversario

La Diputación de León organiza un homenaje institucional a la Unidad Militar de Emergencias el próximo día 18 de diciembre, a las 12 horas, en el pabellón deportivo de Castrocalbón. El acto servirá para reconocer los trabajos de extinción realizados por la UME en los incendios de agosto y se hará extensivo al resto de personas y colectivos que colaboraron en estas labores, así como en la atención de quienes fueron afectados por unos fuegos que arrasaron más de 100.000 hectáreas y causaron más de 10.000 evacuados de 150 pueblos.

Este acto servirá además para homenajear a la UME en el vigésimo aniversario de su creación, cuando se puso en marcha esta unidad en toda España, con uno de sus batallones ubicado desde su nacimiento en la Base Militar Conde de Gazola, del Ejército de Tierra, en Ferral del Bernesga.

Por este motivo, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, se reunió con el alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Pérez Cenador, para coordinar la celebración de este homenaje institucional para el que se ha elegido esta localidad.

Durante el encuentro también abordaron algunos asuntos de interés para ambas instituciones, en especial los proyectos que desarrolla la Diputación de León en este municipio y su área de influencia. Uno de los puntos que se puso sobre la mesa es el estado de tramitación de la carretera LE7414, que une Castrocalbón con Felechares de la Valdería.