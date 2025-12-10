La Junta trabaja con otros cuatro países europeos para promover sistemas de cría de ganado ovino más eficientes y sostenibles

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León trabaja con representantes de otros cuatro países europeos para promover sistemas de cría de ganado ovino más eficientes y sostenibles. Por ello, convocó para el próximo 12 de diciembre, en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), una reunión con los representantes del sector ovino de leche para establecer aquellas prácticas que permitan mejorar el manejo de los rebaños y contribuir a su sostenibilidad.

Este encuentro se enmarca en el proyecto europeo ‘Life Green Sheep’, ('Acciones de demostración y diseminación para reducir la huella de carbono en la ganadería ovina europea'), que nació en 2020 para establecer una iniciativa que permita avanzar hacia una ganadería de ovino más sostenible y con bajas emisiones de carbono, y que tiene prevista su finalización en 2026.

En él se integran diez socios de cinco países europeos, Idele (Francia, coordinador), Neiker, Lurgintza, ITACyL y Oviaragón (España), Teagasc (Irlanda), Agris, Laore y Universidad de Sassari (Italia) e IBNA (Rumania). Estos países representan el 47 por ciento de la producción europea de carne de ovino y el 63 por ciento de la de leche, y abarcan una gran diversidad de sistemas ganaderos.

Acciones

El proyecto se estructura en cinco acciones. Por un lado, desarrollar un marco común europeo sobre emisiones de gases de efecto invernadero, almacenamiento de carbono y mejora de la sostenibilidad, y creación de una dinámica nacional y europea, por otro poner en marcha herramientas y metodología de evaluación para el asesoramiento.

También se centra en la creación de un observatorio nacional y europeo de granjas demostrativas (1.355) involucradas en una iniciativa baja en carbono y sostenible, el testeo de palancas de acción bajas en carbono y sostenibles en granjas innovadoras (282) con bajo impacto de carbono en la UE y la promoción de prácticas innovadoras asociadas a las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de asegurar la sostenibilidad técnico-económica y ambiental.

El objetivo de la reunión es mostrar el trabajo realizado hasta el momento en el marco del proyecto, debatir sobre las necesidades del sector ovino en relación con la sostenibilidad y establecer futuros marcos de colaboración. Se tratarán temas relacionados con las herramientas para evaluar la sostenibilidad, se mostrarán los datos de indicadores de sostenibilidad de los rebaños de Castilla y León, se propondrán acciones de mitigación y, finalmente, habrá un debate para avanzar hacia la mejora de la sostenibilidad del sector ovino.

Life Green Sheep

‘Life Green Sheep’ está cofinanciado por la convocatoria LIFE y en él participan 30 granjas de ovino lechero de Castilla y León, 25 de las cuales se integran en los 1.355 rebaños demostrativos del proyecto a nivel europeo, sobre los que se recogen datos de huella de carbono y de sostenibilidad. Las otras cinco forman parte de los 282 rebaños innovadores que implementan palancas de acción sostenibles y bajas en emisiones. El proyecto tiene como objetivo reducir en un 12 por ciento la huella de carbono asociada a la leche de oveja, la carne de cordero, así como contribuir a la sostenibilidad de los rebaños.