La Junta invierte 20,5 millones en las obras de modernización del regadío de la Ribera Alta del Porma

La Junta invierte 20,5 millones de euros en las obras de modernización del regadío de la Ribera Alta del Porma (León).JCYL

La Junta de Castilla y León invierte 20,5 millones de euros en las obras de modernización del regadío de la Ribera Alta del Porma, una actuación beneficiará a los 3.954 propietarios de las parcelas comprendidas en una superficie de 4.600 hectáreas pertenecientes a los municipios leoneses de Santa Colomba de Curueño, Vegas del Condado, Valdefresno y Villaturiel.

El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Rafael Sáez, acompañado por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha visitado este jueves el estado de ejecución de las obras, que siguen la misma línea de actuación que las que se realizan en el Bajo Carrión (Palencia), el Bajo Bierzo y Margen Izquierda del Porma (León) o Ines y Eza (Soria).

La modernización del regadío de la Ribera Alta del Porma contempla la construcción de una balsa de regulación con capacidad para más de 294.000 metros cúbicos en Vegas del Condado, la obra de toma del canal, la arqueta de filtrado, la tubería de abastecimiento y la estación de bombeo y las instalaciones eléctricas necesarias para el sector norte.

Igualmente, se incluye la instalación de más de 12 kilómetros de tubería de abastecimiento en el sector sur, que funciona por presión natural desde la balsa de acumulación, según ha informado a Europa Press la Junta en un comunicado.

La Junta ha realizado una inversión durante la actual legislatura en las 125.000 hectáreas de regadío de la provincia de León de más de 99,4 millones de euros, de los que destacan partidas como los 14,2 millones de la modernización de Llamas de la Ribera; los 13,5 millones destinados a la instalación de una planta fotovoltaica en el Canal del Páramo o los 7,68 millones de euros invertidos en la infraestructura rural de la zona regable de Bustillo del Páramo, dentro del Canal del Páramo Alto.

Actualmente se ejecutan en la provincia, incluida esta obra, tres actuaciones de modernización (Margen Izquierda del Porma, Canal Bajo del Bierzo y Ribera Alta del Porma) y una de implantación de energía fotovoltaica (Páramo Bajo) por más de 57 millones de euros.

La Administración autonómica también prevé iniciar antes de que finalice la presente legislatura varias actuaciones en la provincia leonesa como la modernización de Villadangos I y II, la infraestructura rural de la concentración parcelaria de la Margen Izquierda del Porma (zonas III y III), Canal Alto de Villares y Presa de la Tierra y el nuevo regadío de Valderas, con actuaciones en más de 6.900 hectáreas y una inversión superior a 66 millones de euros.