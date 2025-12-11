Aprobado el Prug de Picos de Europa, dos décadas después de su anulación judicial

Treinta años después de que la ley exigiera a todos los parques nacionales contar con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), y veinte después de que el anterior fuera anulado por el Tribunal Supremo, el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado esté jueves el nuevo documento para el Parque Nacional de los Picos de Europa, una herramienta clave para restablecer la planificación del espacio protegido y garantizar su gestión coordinada entre Castilla y León, Asturias y Cantabria.

El parque, declarado oficialmente en 1995, llevaba sin un plan rector desde 2005, cuando el Tribunal Supremo anuló el aprobado por Real Decreto en abril de 2002 al considerar que no incluía un régimen económico y de compensación para las personas y entidades afectadas por las limitaciones impuestas en el uso del territorio. Aquel vacío normativo dejó durante dos décadas al espacio protegido sin el instrumento esencial que debe guiar su conservación, su desarrollo y la convivencia entre la naturaleza y la actividad humana.

El nuevo Prug corrige precisamente esa carencia histórica. Por primera vez incorpora un régimen económico completo de compensaciones y una planificación presupuestaria de inversiones que garantizan la participación y el beneficio de las comunidades locales que suman un toal de 18,7 millones de euros, entre las tres comunidades, a aplicar durante el plazo de vigencia del plan, que es desde diez años desde su aplicación. Distingue entre las limitaciones indemnizables, por afectar directamente a derechos de propiedad o aprovechamiento, y las restricciones generales, que serán objeto de compensaciones mediante subvenciones o programas de desarrollo. Además, el documento prevé la creación de un Plan de Desarrollo Sostenible, que deberá aprobarse en el plazo máximo de un año, y que canalizará ayudas, incentivos y proyectos de impulso económico en los municipios del área de influencia socioeconómica.

En la vertiente leonesa, el Prug tiene especial impacto sobre los municipios de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, ambos cuyo territorio se encuentra íntegramente dentro del parque nacional, una singularidad única en España, donde además se concentra buena parte de la actividad ganadera, turística y de montaña del parque. El plan introduce medidas de ordenación del uso público, conservación y apoyo al sector primario, junto con una estimación económica plurianual que servirá de base para las inversiones en restauración ambiental, mejora de infraestructuras rurales, señalización y mantenimiento de sendas. Estas actuaciones estarán sujetas a las disponibilidades presupuestarias anuales, pero suponen un primer compromiso financiero real desde la creación del parque.

El documento también contempla la consolidación de la Red de Rutas de Senderismo de los Picos de Europa, con especial atención a la Ruta del Cares, uno de los itinerarios más visitados de España, que discurre entre Caín y Poncebos. El Prug prevé actuaciones de control de aforo, seguridad, mantenimiento y señalización, así como medidas para evitar la masificación y promover la diversificación turística hacia otras áreas del entorno. Además, se fijan criterios para la autorización de pruebas deportivas, refugios y actividades organizadas en las zonas de alta montaña.

Identificación de vehículos y control El nuevo Prug mantiene el derecho de los vecinos a circular por los caminos y pistas rurales del espacio protegido, pero introduce un sistema de control e identificación de vehículos con el fin de ordenar el tránsito y evitar usos indebidos en las zonas más sensibles.Según el documento aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, la Administración gestora del parque establecerá, a partir de un listado facilitado por los ayuntamientos, un registro individualizado de vehículos propiedad de los vecinos y del resto de personas autorizadas a circular por los caminos de tránsito regulado.Cada vehículo deberá estar identificado mediante un distintivo visible, en el que constarán los datos del propietario, las pistas por las que puede circular, las fechas de acceso permitido y el motivo de la autorización.Las personas que habitan en los núcleos de población situados dentro del parque —como Oseja de Sajambre o Posada de Valdeón, en la vertiente leonesa— podrán circular por las pistas incluidas en el listado de pistas y caminos rurales con tránsito regulado (anexo III), siempre que estén en posesión de la identificación correspondiente.

Castilla y León se adelanta así a Asturias y Cantabria





El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha sido el primero en aprobar el nuevo texto. En las próximas semanas deberá ser ratificado por los ejecutivos de Asturias y Cantabria y, finalmente, por el Ministerio para la Transición Ecológica, antes de su publicación oficial. El PRUG devuelve así un marco normativo estable a este espacio, poniendo fin a dos décadas de vacío legal y abriendo una etapa de gestión más sólida, sostenible y cooperativa

El Parque Nacional abarca ahora 66.030 hectáreas entre Castilla y León, Asturias y Cantabria, y destaca por integrar a 20 poblaciones en su interior, herederas del antiguo Parque Nacional de la Montaña de Covadonga de 1918.