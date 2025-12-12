El PP denuncia que la Diputación adeuda 120.000 euros a las DO del vino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP ha denunciado este viernes que la Diputación adeuda a los promotores del enoturismo en la provincia más de 120.000 euros por el impago de las ayudas desde el año 2022, han informado los populares en un comunicado.

El portavoz del PP en la institución provincial, David Fernández, ha advertido de que esta situación se está recrudeciendo por la «falta de convenio en vigor» ya que la última firma tuvo lugar en 2021 bajo la presidencia de Eduardo Morán con Bierzo Enoturismo y la Denominación de Origen (DO) Vino de León, lo que demuestra, una vez más, «la incapacidad de gestión» del equipo de gobierno del PSOE y UPL.

Fernández ha apuntado que el retraso en el pago de las ayudas «se está convirtiendo en una norma», y que el actual equipo de gobierno hace dejación de funciones hasta en las cuestiones más recurrentes «como pagar las subvenciones».

La apuesta por impulsar el enoturismo como un elemento añadido a la política turística de la provincia se produjo con el último gobierno del PP con Juan Martínez Majo al frente, que fue cuando se rubricaron los primeros convenios con las denominaciones de origen Bierzo y León para poner en marcha iniciativas de valor añadido vinculadas al vino, ha recordado el portavoz del PP.

«El enoturismo es una propuesta diferente, que busca un cliente específico, con mayor poder adquisitivo que, sobre todo, busca experiencias con el vino como eje conductor pero que puede ir más allá», ha incidido Fernández, quien ha considerado que «tenemos los mimbres para impulsarlo pero no podemos dejarlo caer por la falta de apoyo institucional».

Bierzo Enoturismo en peligro

Una situación que puede provocar, según el PP, que la asociación Bierzo Enoturismo desaparezca, tal y como ha planteado ya su presidenta. Ante esta situación, Fernández ha exigido a la Diputación que actualice ya los pagos para que tanto Bierzo Enoturismo como la DO León puedan poner en marcha las promociones, los productos específicos vinculados al vino para atraer a los visitantes en uno de los productos agroalimentarios donde «más pujanza» tiene la provincia de León.