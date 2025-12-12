Así fue la intervención de los Bomberos de León en el choque frontal entre cinco coches en Bercianos del Páramo
El servicio Emergencias Sanitarias 1-1-2 Castilla y León trasladó el aviso a la Policía Local de Santa María del Páramo, la Guardia Civil de Tráfico y a Bomberos de la Diputación de León
Cinco personas han resultado heridas a raíz de una colisión frontal entre dos turismos registrada el kilómetro 43 de la carretera autonómica CL-621, en la localidad de Bercianos del Páramo (León).
