Así fue la intervención de los Bomberos de León en el choque frontal entre cinco coches en Bercianos del Páramo

Choque frontal entre cinco vehículos en Bercianos del Páramo.BOMBEROS DE LEÓN

Cinco personas han resultado heridas a raíz de una colisión frontal entre dos turismos registrada el kilómetro 43 de la carretera autonómica CL-621, en la localidad de Bercianos del Páramo (León).

El servicio Emergencias Sanitarias 1-1-2 Castilla y León trasladó el aviso a la Policía Local de Santa María del Páramo, la Guardia Civil de Tráfico y a Bomberos de la Diputación de León.