Expertos ambientalistas impulsan la restauración ecológica de Riaño

La Montaña de Riaño intenta levantarse de las ceniza. tras los incendios forestales que este verano arrasaron más de 20.000 hectáreas de sus legendarios bosques, dejando tras de sí un paisaje desolado y una profunda herida ecológica en el corazón de la Cordillera Cantábrica.

Valles emblemáticos, que ofrecían cobijo y sustento para especies protegidas como el lobo ibérico y el oso pardo cantábrico, o tan señeras como la perdiz pardilla o la liebre de piornal, quedaron de la noche a la mañana sumidos en el silencio y la desolación.

Ante esta tragedia ambiental, un grupo de entidades conservacionistas y expertos en restauración ecológica ha unido fuerzas para lanzar un ambicioso proyecto de recuperación y prevención de incendios que busca devolver la vida a los valles de Riaño y evitar que una catástrofe similar vuelva a repetirse.

La iniciativa está liderada por la empresa de ecoturismo WildwatchingSpain S.L., nacida precisamente en Riaño, y cuenta con la colaboración de la Fundación Desea, la Fundación Oso Pardo, la Fundación Andrena y la Fundación Amigos del Águila Imperial y del Lince Ibérico. Juntas, estas organizaciones combinan experiencia en conservación de fauna, restauración de hábitats y educación ambiental para poner en marcha un programa integral que abarca desde la reforestación hasta la sensibilización ciudadana.

El plan contempla la plantación de más de 7.000 frutales autóctonos, entre mostajos, cerezos, manzanos silvestres, avellanos y serbales, distribuidos por distintas zonas afectadas. El objetivo es que, en pocos años, estos árboles comiencen a ofrecer alimento a especies emblemáticas como el oso pardo cantábrico, la perdiz pardilla o la liebre de piornal, ayudando a restablecer el equilibrio ecológico y favorecer la recolonización natural de la fauna.

Además, el proyecto prevé la instalación de cajas nido y refugios para aves y micromamíferos forestales, el suministro de herramientas y equipos a las pedanías locales para labores de prevención y mantenimiento del monte, y la puesta en marcha de campañas educativas y de participación ciudadana orientadas a fomentar la implicación vecinal en la gestión sostenible de los bosques.

Con un presupuesto estimado de 106.520 euros, la financiación se obtendrá mediante una campaña de micromecenazgo en la plataforma Goteo.org, en la que cualquier persona o entidad podrá colaborar. El 70% de los fondos se destinará a la plantación de frutales, y el resto a la adquisición de material de prevención, actividades de divulgación, reconocimientos a voluntarios y gestión del proyecto. La unidad básica de reforestación con la que se han hecho todos los cálculos es la hectárea, en la que se quieren plantar 1.000 árboles frutales autóctonos. De hecho, calculan que, con todos los costes incluidos, desde las semillas a la plantación definitiva, cada hectárea plantada costará 10.652 euros.

«Los incendios destruyeron paisajes irreemplazables y hábitats esenciales, pero aún estamos a tiempo de regenerar la montaña y protegerla para el futuro», señalan desde la organización. «Riaño ha sido testigo del fuego, pero también puede ser símbolo de resiliencia y compromiso con la naturaleza».