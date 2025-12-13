La Guardia Civil de León detiene a un hombre en Valsemana por amenazas graves con arma blanca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años por los supuestos delitos de amenazas graves con arma blanca, coacciones y lesiones ocurridas en la localidad de Valsemana-Cuadros (León).

El pasado sábado, día 6 de diciembre, una patrulla de la Guardia Civil se trasladó hasta un establecimiento hostelero ubicado en la citada localidad tras recibirse una llamada en la que se alertaba de un conflicto entre varias personas.

Una vez en el lugar, los agentes recaban todos los datos necesarios para la identificación de las personas involucradas, para posteriormente continuar con las investigaciones, ya que a la llegada de la patrulla el responsable de las amenazas no se encontraba en la zona.

De las actuaciones posteriores se hace cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, quienes apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia, han procedido a la detención del presunto autor de los hechos.

Las diligencias instruidas hasta el momento, junto con el detenido, serán entregadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de León, continuándose no obstante con más gestiones para el total esclarecimiento de este suceso.