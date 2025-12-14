Heridas cuatro personas en una colisión entre dos turismos en Sahagún
Uno de los heridos estaba atrapado en el interior del vehículo. Participaron los bomberos de la Diputación de León, Emergencias y Tráfico
Heridas cuatro personas en una colisión entre dos turismos que se ha registrado en el cruce de la CL-613 con la LE-941, a la altura de la localidad leonesa de Sahagún, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El accidente ha tenido lugar en torno a las 11.47 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para cuatro personas heridas, una de las cuales se encontraba atrapada en el interior de uno de los vehículos.
En base a estos datos, el 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, a Tráfico de León y a los Bomberos de la Diputación de León.