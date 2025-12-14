Heridas cuatro personas en una colisión entre dos turismos en Sahagún

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Heridas cuatro personas en una colisión entre dos turismos que se ha registrado en el cruce de la CL-613 con la LE-941, a la altura de la localidad leonesa de Sahagún, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 11.47 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para cuatro personas heridas, una de las cuales se encontraba atrapada en el interior de uno de los vehículos.

En base a estos datos, el 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, a Tráfico de León y a los Bomberos de la Diputación de León.