El PSOE fija las bases de proyecto en el sur de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE ha mantenido un encuentro de trabajo en Valderas con las agrupaciones socialistas del sur de León, enmarcado en las reuniones que el partido está celebrando para coordinar la acción política municipal y el impulso de una estrategia común que permita dar respuesta a las necesidades reales de la provincia leonesa. En la reunión han participado el secretario de Organización del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, junto al secretario de Organización, Daniel San José; el secretario de Política Municipal, Octavio González; la secretaria de Administración y Finanzas, Leticia Martínez; la secretaria ejecutiva, Patricia Martínez; y el secretario adjunto a Organización, Javier Arenas; entre otros responsables orgánicos, quienes han trasladado a las agrupaciones el compromiso del partido con el trabajo de proximidad, el municipalismo y la defensa firme de los servicios públicos frente a lo que considetam «los recortes y la desatención del Gobierno del PP».