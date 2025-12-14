Quintana de Rueda cierra la muestra de corales con gran éxito de público

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La casa de cultura de Quintana de Rueda cerró este domingo la segunda jornada de la XXIII Muestra Coral Ayuntamiento de Valdepolo en memoria de Leoncio Diéguez Marcos con la asistencia de numeroso público los dos días que ha durado esta muestra.

La coral de Villamañán, dirigida por Pablo Gaijo Domínguez, abrió la jornada con la interpretación de temas tradicionales como «El tamborilero», «Oh blanca Navidad», «Noche de paz» o el tema «Caído se le ha un clavel» de Ángel Barja. El cierre a esta muestra recayó en el grupo «Ancaita", un cuarteto vocal formado por la soprano Ítaca Vicente, el contratenor Ricardo G. Garrido, el tenor Guillermo A. Ares y el bajo César Lozano que interpretaron temas como «Silent night», «Ave María» de Ángel Barja o «Spanish folk songs, 2».

El alcalde de Valdepolo, Javier Padierna, agradeció la participación de las corales y la gran respuesta de público. Animó a dar continuidad a esta muestra.