La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga viajará a China

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca participará entre el 25 de diciembre y el 5 de enero en un viaje cultural a China organizado conjuntamente con el Beijing Cultural Center, una institución dedicada a dar a conocer el Camino en su país, ayudar a los peregrinos chinos, aportar hospitaleros voluntarios a los albergues del Camino y fomentar el intercambio cultural entre Oriente y Occidente.

El viaje responde a la invitación expresa del Beijing Cultural Center y se enmarca en la línea de trabajo internacional que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca desarrolla en las últimas décadas con convenios, encuentros y colaboraciones estables con asociaciones jacobeas de los países más dispares del mundo.

Estas acciones han permitido contar en la ciudad con hospitaleros voluntarios que, a su vez, atraen peregrinos de esos países y de lugares tan remotos como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Argentina o de países europeos como Francia, Dinamarca, Alemania, Italia o Hungría.

Durante su estancia en China, la delegación formada por miembros de la Asociación de Astorga junto a representantes de asociaciones jacobeas de Navarra y que cuenta con la colaboración de Camino Francés Federación , recorrerá una ruta cultural de más de 3.000 kilómetros, conocida como la Ruta Hispánica de los Ming, que sigue los pasos del jesuita Diego de Pantoja (1571–1618), considerado el primer hispanohablante que se estableció de forma permanente en el Imperio del Centro. Este itinerario permitirá conocer de primera mano la historia del intercambio cultural sino-hispano, así como el legado de Pantoja como puente entre Oriente y Occidente.

Además del componente histórico y cultural, el viaje servirá para compartir la experiencia del Camino de Santiago, la hospitalidad jacobea y el modelo asociativo que representa Astorga, reforzando el papel de la ciudad y de su asociación como actores activos en el diálogo cultural internacional. En este sentido, la delegación española mantendrá tres encuentros con grupos de trabajo de diferentes ciudades chinas que actualmente se esfuerzan en acercarse al Camino de Santiago para entender este espacio de encuentro entre personas de todo tipo y condición.