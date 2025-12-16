Valderrey, premio Funtes Claras, por su compromiso ambiental

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valderrey ha sido reconocido en los Premios Autonómicos Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y León 2025 por el proyecto «Lagunas, Oasis de Mariposas y Refugios de Aves», una iniciativa de recuperación ambiental y fomento de la biodiversidad desarrollada en el municipio en los últimos años.

El reconocimiento de accésit aparece recogido en la Orden MAV/1419/2025, de 5 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 16 de diciembre, tras la valoración de un jurado autonómico especializado. Se trata de unos premios de ámbito autonómico, en los que participan proyectos de toda Castilla y León, y que destacan por reconocer la calidad, el interés y el impacto ambiental de las iniciativas presentadas. Aunque no conlleva dotación económica, este accésit visibiliza a Valderrey como un ejemplo de municipio comprometido con la sostenibilidad, la conservación de su entorno y la educación ambiental, siendo además el único reconocimiento otorgado en esta edición a la provincia de León, lo que refuerza todavía más el valor del trabajo realizado y de los proyectos desarrollados en el municipio.

El proyecto «Lagunas, Oasis de Mariposas y Refugios de Aves», ejecutado entre 2022 y 2023 y plenamente vivo en la actualidad, ha permitido recuperar lagunas naturales, crear espacios específicos para mariposas e insectos polinizadores, instalar refugios y cajas nido para aves insectívoras, plantar arbolado autóctono y dotar a estos entornos de señalización y mobiliario para su disfrute y uso educativo.

Estas actuaciones han transformado espacios degradados en lugares llenos de vida, favoreciendo el regreso de especies y mejorando la calidad paisajística y ambiental del municipio, al tiempo que se han convertido en puntos de encuentro, aprendizaje y disfrute para vecinos y visitantes.

Desde el Ayuntamiento, la concejal de Medio Ambiente y Cultura, Noelia Rodríguez, ha querido expresar de forma especial el sentimiento que supone este reconocimiento:

«Este premio es una emoción muy grande. Detrás hay muchísimo trabajo, muchas horas, muchas gestiones y mucho esfuerzo continuo. Es un proyecto en el que nos hemos dejado y nos seguimos dejando el alma, porque creemos de verdad en él y en lo que significa para el municipio. Ver que ese trabajo, hecho desde un ayuntamiento pequeño y con mucha ilusión, es reconocido a nivel de toda Castilla y León es algo que llena de orgullo y da fuerzas para seguir adelante».

Noelia Rodríguez ha querido subrayar también el valor ambiental del proyecto, señalando que «cada laguna recuperada, cada mariposa que vuelve, cada ave que anida es una esperanza. Es la demostración de que cuidar el medio ambiente es cuidar de nuestros pueblos, de nuestra identidad y de nuestro futuro».

Además de sus beneficios ambientales, la iniciativa ha reforzado el vínculo de la población con su entorno, ha mejorado la percepción del paisaje y ha sentado las bases para el desarrollo de actividades de educación ambiental y turismo de naturaleza, alineándose con los grandes retos actuales de lucha contra el cambio climático y pérdida de biodiversidad.