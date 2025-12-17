Cuadros presenta una Navidad para compartir

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cuadros ha presentado su programa de Navidad bajo el lema «El espíritu de la Navidad nos une en Cuadros», una programación amplia y cuidada que se desarrollará hasta el 5 de enero y que tiene como objetivo principal fomentar la convivencia, la participación vecinal y el encuentro familiar.

El calendario navideño incluye propuestas tradicionales, como la visita de Papá Noel a la Escuela Infantil Bernesga y a los colegios de Cuadros y Lorenzana del CRA Maestro Emilio Alonso, la llegada del Cartero Real y la Cabalgata de Reyes, junto a una variada oferta de cuentacuentos, talleres creativos, espectáculos de títeres, actuaciones musicales, corales y citas culturales que se celebrarán en diferentes localidades del municipio, como Cascantes, La Seca, Cuadros, Campo y Santibáñez. Entre las actividades más destacadas figura también la posibilidad de visitar el Belén Artesanal de la Ermita de Lorenzana, así como disfrutar de propuestas musicales como la zambomba flamenca, pensadas para llenar de ambiente festivo los espacios públicos. Además, el programa incorpora este año novedades como talleres de impresión 3D y de escultura, dirigidos a público de todas las edades y concebidos para sorprender, divertir y facilitar la conciliación familiar. La alcaldesa, Teresa Fernández, subrayó que se trata de unas fiestas «cercanas y participativas, pensadas para que todos los vecinos puedan disfrutarlas y reforzar los lazos que nos unen como municipio», mientras que el concejal de Educación, José Manuel Díez, destacó el valor educativo y social del programa.