La Ercina homenajea a su médico y su enfermera rurales por sus años de servicio

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Ercina ha rendido un sentido homenaje a su médico rural Ángel Novoa, quien tras décadas de servicio en la zona comenzará su jubilación el próximo año. Novoa se ha ocupado de cuidar de la salud de cada uno de los vecinos de los catorce pueblos que componen el municipio. En el mismo acto, el Consistorio homenajeó también la labor de su enfermera rural Ana Isabel Fernández quien ha sido la mano derecha del facultativo y continuará en activo.

La ceremonia tuvo lugar en el salón de usos múltiples del Consistorio con la presencia del alcalde Ignacio Robles, que le hizo entrega de una placa con el emblema del Ayuntamiento una insignia con el escudo municipal, junto a varios concejales. El regidor tuvo unas palabras de agradecimiento con los dos profesionales de la salud de quienes destacó su "compromiso" y a quienes quiso reconocer "públicamente por su labor, cuya dedicación ha sido imprescindible para el bienestar de nuestra comunidad". A este reconocimiento se sumaron también múltiples vecinos que quisieron acompañar a los sanitarios en este homenaje para agradecerles por su buen hacer.

Próximo reconocimiento

El doctor Ángel Novoa también recibirá un homenaje en Olleros de Sabero el 20 de diciembre, donde vecinos, ayuntamiento y asociaciones despedirán al que fue su profesional sanitario de referencia durante 28 años.

Novoa ha destacado durante estas casi tres décadas como médico de familia por su vocación, sabiduría, trato humano y total apoyo social a los vecinos de Olleros y Sotillos de Sabero. En el acto que tendrá lugar en la Casa de Cultura de la localidad, Novoa recibirá el cariño de los vecinos para resaltar su dedicación y calidad humana con ellos.