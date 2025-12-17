La Diputación de León refuerza el Sepeis con la incorporación de 25 nuevos bomberos profesionales

Acto de recibimiento a los 25 nuevos bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de LeónCampillo

La Diputación de León ha celebrado este martes el acto oficial de recepción de los 25 nuevos bomberos profesionales _24 hombre y una mujer_ que se incorporan al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), reforzando así la plantilla de un servicio clave para la seguridad de la provincia. El acto tuvo lugar en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la institución provincial, donde se les ha hecho entrega a cada uno de los nuevos profesionales del casco con el que afrontarán sus nuevas funciones como bomberos.

El encargado de dar la bienvenida fue el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, que estuvo acompañado por buena parte de la corporación provincial y por el diputado responsable del área, José Alberto Arias. En su intervención, el presidente subrayó la importancia de este refuerzo humano y el compromiso de la institución con un servicio “profesional, moderno y cada vez mejor dotado”.

Álvarez Courel recordó que el Sepeis es un servicio de creación relativamente reciente, puesto en marcha hace dos años y medio tras “demasiados años de espera”, y que desde entonces ha ido creciendo de forma progresiva para dar cobertura a toda la provincia. En este tiempo, los bomberos han intervenido en cerca de 200 actuaciones de muy diversa índole, desde incendios urbanos y forestales hasta rescates y accidentes de tráfico, demostrando —según destacó— “la máxima profesionalidad” en cada intervención.

Con la incorporación de estos 25 nuevos funcionarios, el Sepeis supera ya el medio centenar de efectivos, que se suman a los 60 bomberos actualmente en plantilla, bajo la dirección del jefe del servicio, Julián Alcalá, y del suboficial Carlos Ferrero. Tras completar su formación previa, los nuevos bomberos se irán incorporando progresivamente a los cuatro parques actualmente en funcionamiento: Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villablino, instalaciones que supusieron en su día una inversión superior a los 10 millones de euros.

El presidente insistió en que, más allá de las inversiones económicas y materiales, “el alma del servicio sois vosotros”, en referencia a los nuevos efectivos, a quienes agradeció haber elegido la Diputación de León para desarrollar su carrera profesional. El acto concluyó con la entrega protocolaria de los cascos a cada uno de los nuevos bomberos, de la mano del jefe del servicio.

Entre los nuevos efectivos, solo hay una mujer.Campillo

Avances y trámites para los nuevos parques de bomberos

Durante el acto, el presidente de la Diputación detalló el estado de los trámites administrativos para la puesta en marcha de cinco nuevos parques de bomberos en la provincia, que permitirán mejorar la cobertura territorial y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. Las futuras instalaciones se ubicarán en Bembibre, Sahagún, La Pola de Gordón, Villafranca del Bierzo y La Bañeza.

En la actualidad, la Diputación se encuentra en fase de licitación de los proyectos de los parques de Bembibre, Sahagún y La Pola de Gordón. Estos proyectos están siendo adaptados para que todos los nuevos parques respondan a un mismo modelo, similar al de los parques ya existentes, con el objetivo de ofrecer una calidad de servicio homogénea en toda la provincia.

Los parques de Villafranca del Bierzo y La Bañeza se encuentran en una fase algo más retrasada, debido a diferencias en los trámites de cesión de las parcelas necesarias para su construcción. No obstante, la intención de la institución provincial es que los cinco nuevos parques tengan características de “tipo 2”, equivalentes a las de los actualmente operativos.

La inversión prevista para la construcción de estas nuevas infraestructuras supera inicialmente los 14 millones de euros, a los que se suman más de 6 millones ya destinados a la adquisición de vehículos y equipamiento, entre ellos autobombas, furgones de salvamento, una autoescala, embarcaciones y otros medios especializados. Además, el presupuesto del próximo ejercicio contempla más de 10 millones de euros destinados al Sepeis.

Álvarez Courel señaló que el objetivo es que, antes de que finalice el mandato, los nuevos parques puedan estar al menos en fase de obras, con la vista puesta en que entren en funcionamiento lo antes posible. “Lo importante no es el mandato, sino la continuidad del servicio”, recalcó, insistiendo en que el crecimiento del Sepeis responde a una planificación a largo plazo para garantizar la seguridad y la atención de emergencias en toda la provincia de León.