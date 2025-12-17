La Diputación rinde homenaje a la UME por su actuación en los incendios de agosto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pabellón deportivo de Castrocalbón acoge este jueves, 18 de diciembre a partir de las 12 horas, un homenaje a la Unidad Militar de Emergencias (UME) organizado por la Diputación de León, cuyo objetivo es reconocer la labor de este cuerpo del Ejército de España en los incendios del mes de agosto en la provincia de León. Más de 100.000 hectáreas quemadas y 10.000 personas desplazadas de 50 municipios fueron las consecuencias de las llamas.

De esta forma, el acto pretende ser un homenaje a la UME, pero también extensivo a quienes lucharon contra el fuego y colaboraron en las tareas de extinción y logística durante estos sucesos. A todo ello se añade que se cumple en este 2025 el 20 aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que fue aprobada el 7 de octubre de 2005 con un batallón, el V, con sede en Ferral del Bernesga.

Este reconocimiento, encabezado por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, contará con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el segundo jefe de la UME, el general de Brigada Fernando Martín Pascual; el teniente coronel jefe del BIEM V de la UME, Pablo Samaniego; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y el alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Cenador Pérez, aparte de otras autoridades civiles, políticas y militares.

Este acto se podrá seguir en el canal oficial de Youtube de la Diputación de León.