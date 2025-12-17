El nuevo centro infantil de Murias de Paredes echa a andar tras 18 años de trabajo

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha inaugurado de manera oficial este miércoles el nuevo centro de Infantil de 0 a 3 años de Murias de Paredes (León), que presta servicio desde el pasado 31 de octubre y que supone un "hito histórico" tras más de 18 años de trabajo para hacerlo realidad.

Con esta inauguración, que ha contado con la presencia del delegado territorial de la Junta en León, Eduardo de Diego y la alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo, el municipio leonés se suma a la red de más de 35 ayuntamientos que participan en el Programa Crecemos de la Administración autonómica y la Diputación Provincial, que ofrece atención gratuita e integral a menores de 0 a 3 años durante toda la jornada laboral para favorecer la conciliación familiar y laboral en el medio rural.

Este programa pretende garantizar la igualdad de oportunidades entre familias del medio rural y urbano, además de contribuir al arraigo poblacional y a la creación de empleo estable, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

La adecuación de las instalaciones ha sido posible gracias a una subvención del Programa de Dinamización Demográfica de la Junta de Castilla y León, que ha permitido financiar las obras necesarias para su puesta en marcha con un importe de 100.000 euros.

Además, para su funcionamiento anual el equipamiento cuenta con una financiación cercana a 34.000 euros aportados por la Administración autonómica y la provincial, que cubren tanto los costes operativos como la contratación de personal especializado.

Durante la visita, María Pardo ha destacado la importancia de estos recursos para fijar población y generar empleo cualificado en las zonas rurales y ha recordado que el programa de ayudas a la dinamización demográfica puesto en marcha por la Junta en 2023 ha subvencionado 210 proyectos con una inversión total de 11.694.361 euros en toda la Comunidad.