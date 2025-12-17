Prado Veneiro marca la mínima nacional en una madrugada de frío extremo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha vuelto a demostrar por qué es el epicentro del invierno peninsular tras registrar hoy la temperatura más baja de todo el país. El termómetro en Prado Veneiro, un paraje que ya es leyenda entre los aficionados a la meteorología por su capacidad para retener el aire gélido, ha caído hasta profundidades térmicas que han dejado al resto de España tiritando. Esta ubicación estratégica, situada en una depresión orográfica que favorece la acumulación de aire frío, ha convertido el amanecer en un espectáculo de escarcha y cristales de hielo, consolidando a esta zona como el "polo del frío" indiscutible de la jornada.

El secreto detrás de estas cifras récord reside en un fenómeno meteorológico conocido como inversión térmica, que hoy se ha manifestado con toda su crudeza en las tierras leonesas. En noches despejadas y sin viento como la que se ha vivido, el aire frío, que pesa más que el cálido, se desploma desde las cumbres y queda atrapado en el fondo del valle de Prado Veneiro sin posibilidad de escape. Este efecto ha provocado que, mientras en gran parte del país se sentía un frío moderado, en este rincón de la montaña de Babia y Luna el mercurio marcara valores más propios de las estepas siberianas que del sur de Europa.

Este nuevo hito meteorológico no solo atrae la curiosidad de los expertos de la red Noromet, sino que marca el ritmo de vida de una región acostumbrada a lidiar con la rigurosidad del clima. Los habitantes de la zona han tenido que enfrentarse a una mañana de paisajes completamente blancos y heladas persistentes que se han mantenido incluso con la salida del sol, en una lucha constante contra los elementos que ya forma parte de su identidad montañesa. Con la llegada de este pico de frío polar, Prado Veneiro no solo se apunta un tanto en los registros nacionales, sino que advierte de que el invierno en León ha decidido mostrar su cara más indómita y espectacular.