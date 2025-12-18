Amparo Valcarce promete la ayuda del Gobierno para que la UME cuente con "los mejores recursos"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) contará con los avances tecnológicos y los mejores recursos materiales porque -apuntó- "es el compromiso del Gobierno con los españoles".

Así se pronunció Valcarce durante el acto de homenaje a la UME que ha organizado la Diputación de León este jueves en Castrocalbón para reconocer la labor de este cuerpo del Ejército de España en los incendios que el pasado mes de agosto asolaron León, arrasando más de 100.000 hectáreas.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha encabezado el homenaje y ha agradecido públicamente la labor desarrollada por la UME, en un acto que ha servido también para conmemorar el 20 aniversario de la creación de este cuerpo especializado del Ejército de España.

En este sentido, Courel ha destacado que “desde el primer momento estuvieron en primera línea, actuando con profesionalidad, valentía y una entrega absoluta, trabajando día y noche en condiciones extremas para proteger vidas humanas, pueblos enteros y nuestro patrimonio natural”.

Durante su intervención, el presidente ha recordado la magnitud de los incendios, que arrasaron más de 100.000 hectáreas, afectaron a 50 municipios y obligaron a evacuar a cerca de 10.000 personas. “Detrás de cada cifra hay vidas alteradas, recuerdos perdidos y una sensación de fragilidad que aún hoy nos acompaña”, ha señalado, y ha subrayado que, frente a la devastación, “también salió a la luz lo mejor de nuestra sociedad: la solidaridad, el compromiso y el servicio público en su expresión más noble”.

Courel, en nombre de toda la provincia, ha expresado un agradecimiento claro y directo a la UME: “Hoy, desde la Diputación de León y desde toda la provincia, queremos decirles con claridad y emoción: gracias”. Un reconocimiento que ha hecho extensivo a todos los colectivos que participaron en las labores de extinción y apoyo, como brigadistas, BRIF, bomberos del SEPEIS, fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios y ayuntamientos afectados, “que fueron el primer refugio y el primer apoyo para sus vecinos y vecinas en los momentos más duros”.

El presidente ha tenido un recuerdo especial para las víctimas mortales de los incendios, los voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio y el brigadista Nacho Rumbao, asegurando que “su compromiso y su sacrificio forman ya parte de la memoria colectiva de esta provincia y no los olvidaremos”. En este momento, se ha dirigido de manera especial al padre de Abel Ramos, Joaquín Ramos, y a Antonio Martínez, herido en las labores de extinción, que han estado presentes en el acto.

El acto ha contado también con la presencia del segundo jefe de la UME, el general de brigada Fernando Martín Pascual; el teniente coronel jefe del BIEM V de la UME, Pablo Samaniego López; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Cenador Pérez, así como representantes institucionales, militares y municipales.

Durante el homenaje se ha hecho entrega de una placa conmemorativa al teniente coronel jefe del BIEM V y de la distinción “Guerrero Protector” al segundo jefe de la UME, un reconocimiento que la Diputación reserva para personas e instituciones que encarnan de forma ejemplar la misión de proteger a la sociedad.

Para finalizar, el presidente ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la recuperación de las zonas afectadas y con la prevención de futuros incendios. “Este acto no es solo un homenaje, es también una promesa: la promesa de que León sabrá levantarse, de que cuidaremos nuestro territorio y de que estaremos siempre al lado de quienes nos protegen cuando más lo necesitamos”, ha concluido.

Por su parte, el segundo jefe de la UME, el general de brigada Fernando Martín Pascual, agradeció el reconocimiento y recordó que durante este verano «se exigió a la UME y se exigió dentro de la UME lo que no se había exigido nunca antes», mostrando así el compromiso de este cuerpo del Ejército español con las necesidades que surgieron en diferentes puntos del país, en especial en León.

El alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Cenador, aseguró sentirse especialmente orgulloso de acoger este acto dedicado a la Unidad Militar de Emergencias.