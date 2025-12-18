La Diputación de León destina más de 6 millones en 2025 para que Nuestra Señora del Valle siga siendo un centro “modélico”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León continúa con su ronda de visitas navideñas a sus cuatro centros asistenciales. Este jueves el presidente, Gerardo Álvarez Courel, la vicepresidenta, Ana Arias, y el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, han acudido a Nuestra Señora del Valle, creado en 1986 y en el que la institución provincial ha invertido más de seis millones de euros durante 2025 con el objetivo de que siga siendo “un centro modélico, un ejemplo y un orgullo para todos”.

Álvarez Courel ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de los más de 150 trabajadores y trabajadoras que hacen cada día que Nuestra Señora del Valle sea “un hogar” para sus 111 usuarios, a los que se presta una “atención integral”. Del mismo modo, ha hecho hincapié en el “total compromiso” de la Diputación de León con sus cuatro centros de atención especializada, “nuestro principal motivo de orgullo porque estamos convencidos de que las mejores sociedades son aquellas que más atención prestan hacia las personas que más lo necesitan”.

Como materialización de ese compromiso, ha señalado que Nuestra Señora del Valle “mejora cada año, como se ha podido ver durante este 2025, en el que se ha ido renovando el mobiliario”. También ha destacado que se han instalado nuevas placas fotovoltaicas y se ha modificado toda la instalación “con el objetivo de lograr la máxima eficacia y eficiencia en el sistema energético”.

Estas mejoras también se han visto en la piscina y en las calderas, “lo que demuestra nuestro interés en que nuestros usuarios y usuarias, pero también la plantilla profesional, tengan cada vez mejores condiciones e instalaciones”, ha explicado, porque “detrás de cada proyecto, de cada cifra, hay personas, sueños y vidas que merecen nuestro máximo esfuerzo”.