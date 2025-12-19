La Junta amplía y mejora Zona Alfa León con una inversión superior a los 400.000 euros

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, publicó en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para la ampliación y mejora del centro MTB Zona Alfa León, con un presupuesto de 400.310 euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

Con el objetivo de seguir adaptando y mejorando la red de más de 120 kilómetros que componen Zona Alfa León y que hasta la fecha disfrutaron más de 55.000 usuarios de la Mountain Bike, la Fundación Patrimonio Natural llevará a cabo una serie de actuaciones encaminadas a actualizar los recorridos para que sigan estando en el top del turismo activo vinculado a la bicicleta.

Todas estas acciones favorecen el impulso económico del Alto Bernesga gracias al importante número de 'bikers' que se acercan a recorrer el territorio y a la creación de empresas del sector del turismo y la bicicleta que han abierto sus puertas en la zona desde la apertura de Zona Alfa León.

La ampliación y mejora de la Zona Alfa León contará con labores de desbroce en el 60 por ciento de los recorridos MTB, con lo que se mejorará el tránsito, tanto de los ciclistas como del resto de usuarios. Junto a ello, están contemplados trabajos específicos de trail building, lo que permitirá un mejor mantenimiento de los senderos.

También se acondicionarán las rutas, trabajando principalmente en el despedregado de banda de rodadura, una gestión superficial hidrológica sencilla, un modelado de taludes y bermas exteriores y limpieza de restos dentro de la banda de rodadura y sus cunetas. Se estima que este tipo de trabajos se realizarán en un 25 por ciento del recorrido total.

A nivel de señalética, se procederá a la colocación de más señalética y a recolocar aquellas que los técnicos de Zona Alfa León consideren importante cambiarlas de ubicación para facilitar los recorridos de los bikers.

También se llevarán a cabo pequeños trabajos de acondicionamiento de pequeñas pasarelas, pórticos de entrada o cierres ganaderos que se han ido deteriorando a lo largo de estos años. Finalmente, se instalarán pasos canadienses MTB que son importantes para el uso ganadero.

Zona Alfa León

El centro MTB Zona Alfa contemplan un total de 15 senderos de bajada, de los que cuatro son rutas MTB circulares y once senderos sostenibles MTB. Todos los senderos o trails y las rutas circulares están unidos por dos rutas XC periféricas entre Pola de Gordón y La Robla y cuatro accesos señalizados para enlazar y ascender a los puntos de inicio de los senderos construidos.

Así, ofrece un total de 19 recorridos MTB con una longitud aproximada de 120 kiilómetros, con un desnivel acumulado aproximado a los 10.000 metros y diferentes niveles de dificultad en función de las características técnicas de cada sendero y del nivel de los usuarios a los que va dirigido.

Zona Alfa León es un centro para la práctica del Mountain Bike con una serie de peculiaridades que lo convierten en un centro pionero en España, ya que combinan la recuperación y adecuación de senderos tradicionales con la construcción de nuevas rutas para uso preferente de ciclistas.

Además, el Centro MTB Zona Alfa cuenta con líneas de saltos, líneas de progresión de todos los niveles, algunas diseñadas especialmente para niños y debutantes, senderos técnicos, senderos de subida y flow trails.