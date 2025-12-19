UPL acusa al PP y PSOE “estar más preocupados de ocupar sillones” que por “cumplir con la voluntad de los vecinos de San Esteban de Nogales”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) acusó hoy al Partido Popular y al Partido Socialista de “estar más preocupados de ocupar sillones y ostentar el poder” que de “cumplir con la voluntad de los vecinos de San Esteban de Nogales”, donde la formación leonesista se alzó con la victoria en las elecciones municipales de mayo de 2023, pero “se encontró con una pinza contranutura entre los dos principales partidos a nivel nacional para que terminase en la Alcaldía la lista menos votada”.

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, mostró hoy su satisfacción después de que la Alcaldía volviera ayer la formación leonesista, tras una moción de censura leonesista apoyada por una concejala del PP”, lo que permitió “acatar la voluntad que mostraron en las urnas los vecinos de San Esteban de Nogales.

“En un ejercicio de mala voluntad y falta de valores, PP y PSOE se unieron para impedir la alcaldía de UPL con el único objetivo de ocupar sillones y sin importarles lo elegido por los ciudadanos de este municipio”, lamentó.

Gallego insistió en el “el total ejercicio de hipocresía de ambas formaciones” después de que el secretario general de los socialistas en la Comunidad, Carlos Martínez, reclamara ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “un pacto de caballeros” para que gobernase la lista más votada en las próximas elecciones autonómicas.

Por este motivo, la secretaria general de UPL entendió que Carlos Martínez “estará completamente de acuerdo y satisfecho” de que la formación leonesista tenga la Alcaldía de San Esteban de Nogales “en detrimento de una candidatura de su partido que fue la menos votada”.

“Tampoco se queda atrás el PP, que amenaza con expedientar a la concejal que facilitó llevar a efecto la voluntad de la ciudadanía de San Esteban de Nogales y abandonar la pinza PP-PSOE en contra de UPL”, señaló Alicia Gallego, para quien los ‘populares’ “están preocupados en el ámbito nacional y en criticar al PSOE, pero luego no dudan en facilitar que gobierne antes de permitir que lo haga la lista más votada”.