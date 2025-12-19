UPL y PSOE cruzan reproches tras la moción de censura en San Esteban

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La moción de censura aprobada este jueves en el Ayuntamiento de San Esteban de Nogales sigue generando reacciones políticas. Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el PSOE han valorado públicamente el cambio de gobierno municipal, que ha devuelto la alcadía a los leonesistas, gracias al apoyo del PP, con acusaciones cruzadas sobre la legitimidad y las motivaciones de la operación, mientras que el Partido Popular ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario a la concejala que apoyó la iniciativa.

Desde UPL, la formación leonesista ha cargado con dureza contra PP y PSOE, a los que acusa de estar «más preocupados de ocupar sillones que de cumplir la voluntad de los vecinos». La secretaria general del partido, Alicia Gallego, ha recordado que UPL fue la lista más votada en las elecciones municipales de mayo de 2023 y que, pese a ello, un acuerdo entre los dos grandes partidos permitió que gobernara la candidatura menos respaldada en las urnas. En este sentido, Gallego ha mostrado su satisfacción porque la alcaldía vuelva ahora a UPL «tal y como decidieron los vecinos y vecinas de San Esteban de Nogales».

La dirigente leonesista ha calificado de «hipocresía total» la postura de PP y PSOE, subrayando que ambos se unieron entonces «en una pinza contranatura» para impedir el gobierno de UPL. Además, ha aludido a las recientes declaraciones del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, reclamando que gobierne la lista más votada, para señalar que esa misma lógica debería aplicarse en el ámbito municipal. UPL también ha criticado al PP por amenazar con sancionar a la concejala que apoyó la moción, pese a haber facilitado en su día el acceso del PSOE a la alcaldía con tal de evitar un gobierno leonesista.

Por su parte, el PSOE ha expresado su «profundo lamento» por la moción de censura, que considera una operación política que perjudica los intereses de San Esteban de Nogales y rompe la estabilidad institucional del Ayuntamiento. Los socialistas sostienen que el cambio de gobierno no responde a razones de gestión ni a un proyecto alternativo para el municipio, sino a una suma de intereses personales, y denuncian que haya sido posible gracias al apoyo de una concejala tránsfuga del Partido Popular.

Desde el PSOE y la Agrupación de La Bañeza han defendido la labor desarrollada por la alcaldesa saliente, María Emilia López, destacando un gobierno «serio, cercano y comprometido», así como la gestión realizada en situaciones complejas, como el incendio del verano.