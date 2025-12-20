León premia a los mastines más 'guapos' de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, ha acogido este sábado la entrega de premios del Campeonato Provincial de Mastín. Al acto, al que han asistido los diputados Irene González y Emilio Martínez, han sido convocados 22 ejemplares de los más de 200 que han participado este año en las diferentes pruebas de los concursos y que han conseguido clasificarse en la XXXII edición del campeonato.

Este certamen “reúne lo mejor de esta raza tan leonesa, tan nuestra”, ha señalado Irene González, que ha subrayado que la Diputación de León conoce la “relevancia” del mastín y por ello convoca anualmente una línea de ayudas destinada a organizaciones y asociaciones oficialmente reconocidas “para la mejora, conservación, fomento y/o difusión de las razas caninas de mastín y de perro leonés de pastor en la provincia de León” y que en 2026 aumentará su cuantía, que pasará de 40.000 a 60.000 euros.

El campeonato es una de las actividades más relevantes que la Sociedad Canina de León lleva a cabo con la finalidad de “poner en valor la importancia de nuestras razas caninas autóctonas, tan vinculadas a la ganadería, a la historia, y actualidad de nuestra provincia”.

Un 70 por ciento de los mastines que han participado en el acto son de criadores y propietarios leoneses, si bien ha habido ejemplares de Cantabria, Asturias, Orense, Palencia, Valladolid, Zamora, Badajoz, Burgos, Segovia, Murcia, Navarra, Ávila o Barcelona.

Este año se han realizado concursos en Camposagrado, Salamón, Fresno del Camino, San Emiliano, Los Barrios de Luna, Villablino y Mansilla de las Mulas. Se han llevado a cabo siete pruebas morfológicas valoradas por otros tantos jueces y en las que los distintos ejemplares han competido para intentar obtener los certificados que se entregarán el próximo sábado.

Los mejores ejemplares del Campeonato de 2025 son:

Campeón macho 2025: Naranco del Picu Moro. César Obregón. Llanos de Albas.

Campeona hembra 2025: Cantora. Ángela Menéndez. Rodiezmo.

Campeona Joven 2025: Guerrera de la Vega del Porma. Cesar Obregón. Llanos de Alba.

Campeón Joven 2025: Valle de la Carpintería. César Obregón. Llanos de Alba.

Ejemplares clasificados 2025:

Moro de Montañas de León. Manuel A. Suárez. Rodiezmo.

Fran de Entrexaldas. José Luis Tuñón. Oviedo (Asturias)

León de la Vega del Porma. Ricardo Díez. Santa Olaja del Porma.

Mauro de la Vega del Porma. Ricardo Díez. Santa Olaja del Porma.

Toscana de Entrexaldas. José Luis Tuñón. Oviedo (Asturias)

Leona de Bangocan. José Antonio. Bango. Urdiales del Páramo.

Aria de Entrexaldas. José Luis Tuñón. Oviedo (Asturias)

Jarana de la Pirinola. Juan Luis Gil. Ampuero. (Cantabria)

Recio de Montañas de León. Marta García. Rodiezmo.

Goliat de Interibéricos. Álvaro De La Iglesia. Benavente. (Zamora).

Omaña del Moclín. Pedro Luis De Diego. Medina de Rioseco (Valladolid)

Eria del Moclín. Carlos González Cattaneo. Santa Colomba de Curueño.

Majada de Corteceros. Marta García. Rodiezmo.

Gala de Interibéricos. Álvaro De La Iglesia. Benavente. (Zamora).