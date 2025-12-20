La Junta forma a más de 400 efectivos para reforzar la defensa frente a incendios en la interfaz urbano-forestal.JCYL

La Junta ha formado a más de 400 efectivos para reforzar la defensa frente a incendios en la interfaz urbano-forestal en el marco del programa organizado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias entre noviembre y diciembre.

Este programa formativo ha reunido a 63 bomberos urbanos, 56 bomberos forestales, 267 voluntarios de protección civil y 43 efectivos de personal de ayuntamientos y ha concluido este sábado con la cuarta jornada formativa sobre técnicas de autoprotección, seguridad e intervención en incendios de interfaz urbano-forestal para equipos multidisciplinares que ha tenido lugar en la localidad abulense de Arévalo.

Con la jornada formativa que se ha impartido en Arévalo, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio da por concluida una de las dos actuaciones en materia de protección civil que se incluyeron en el acuerdo, la relativa a fomentar la prevención de incendios, impedir que se reactiven y limitar sus efectos si este se produce.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha abordado esta actuación a través de un programa formativo a medida dirigido a la mejora de las capacidades en defensa contra incendios en la interfaz urbano-forestal, que ha supuesto para bomberos urbanos, forestales, voluntarios de protección civil y personal de ayuntamientos recibir una formación altamente especializada porque en la interfaz urbano-forestal las viviendas y otras estructuras antrópicas conviven con la vegetación forestal y otros tipos de combustibles vegetales, lo que requiere un modelo de protección contra el incendio distinto del que se aplica en el terreno forestal.

El programa ha estado organizado en torno a dos enfoques estratégicos de abordaje de estos incendios: el primero, referido a las operaciones que deben realizarse para afrontar este tipo de incendios con éxito; y el segundo, a las técnicas de autoprotección, seguridad e intervención en los incendios.

Del curso sobre operaciones en incendios en la interfaz urbana forestal se han impartido dos ediciones de 32 horas lectivas cada una, entre los días 2 y 5 de diciembre en Zamora y entre los días 9 y 12 de diciembre en Riello (León).

El objetivo de esta formación exclusiva para bomberos ha sido ofrecer recursos a estos profesionales para que puedan controlar la situación de emergencia que ocasiona un incendio de la interfaz urbano-forestal, realizar sus intervenciones siguiendo protocolos organizados de trabajo, mejorar la seguridad del personal interviniente, adquirir capacidades tácticas y practicar maniobras específicas de defensa de la interfaz urbano-forestal.

Las tres primeras jornadas de cada edición fueron de carácter teórico y en ellas se abordaron, entre otros contenidos, las fases de afectación y de operación de un incendio en la interfaz urbano-forestal, las fuentes de peligro, las oportunidades de control del incendio, la protección de las personas, los factores específicos que condicionan su evolución, las emergencias dominó, las maniobras, estrategias y tácticas específicas aplicables y los triajes y operaciones sobre viviendas.

Tras las jornadas teóricas, el último día del curso se dedicó a un ejercicio de simulacro. En un entorno de pruebas seguro, los profesionales practicaron el reconocimiento de una zona de la interfaz urbano-forestal y el impacto sobre ella de un posible incendio forestal.

Técnicas de autoprotección

En cuanto a la formación sobre técnicas de autoprotección, seguridad e intervención en los incendios de la interfaz urbano-forestal, esta de Arévalo es la cuarta y última jornada con esta temática.

Las anteriores tuvieron lugar los días 15 y 22 de noviembre y 13 de diciembre en Zamora, Vilviestre del Pinar (Burgos) y Baltanás (Palencia), respectivamente.

Todas ellas de nueve horas lectivas, en las que los participantes han podido tomar contacto con las técnicas más novedosas para la extinción de los incendios que se inician en la interfaz, cómo mejorar el trabajo en equipo, cómo y cuáles son los equipos y sistemas de autoprotección, prevención y extinción de incendios interfaz, cómo se realiza una evacuación o confinamiento en este tipo de incendios, cómo prestar los primeros auxilios y cómo ayudar a los equipos de asistencia sanitaria en el salvamento y cómo ha de realizarse el rescate de víctimas.

Al igual que en anteriores jornadas, en la de Arévalo, las agrupaciones de voluntarios de protección civil han participado en la formación con las autobombas que en los últimos meses han recibido de la Agencia de Protección Civil y Emergencias y se les ha dado formación para su manejo durante un incendio.

En el acto de entrega de diplomas a los asistentes a esta última jornada, la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés Calvo, ha hecho balance de la participación en el programa formativo.

Tras mostrar su "satisfación" por la buena acogida entre los colectivos participantes, ha informado de que han sido alumnos del programa, 63 bomberos de diputaciones y ayuntamientos, 56 bomberos forestales, 267 voluntarios de protección civil y 43 integrantes de la plantilla de personal de ayuntamientos de la zona donde se realizaron los cursos.

Cada edición ha superado la cifra de asistentes de la anterior hasta llegar a la celebrada hoy en Arévalo, en la que se ha completado el aforo y se han alcanzado los 120.

La directora ha versionado el sobrenombre del municipio para decir que hoy la capital de La Moraña se ha convertido en la ciudad de los cuatro linajes porque hasta ella han llegado hasta 102 voluntarios de las asociaciones y agrupaciones de protección civil de Ávila, Maello, Cantalejo, Pajares de Adaja, Navaluenga, Aldeamayor de San Martín, La Cistérniga, Laguna de Duero, Tudela de Duero, El Espinar, Candeleda, El Barco de Ávila, Casillas, San Cristóbal, Palazuelos de Eresma y Valladolid; cuatro bomberos de la Diputación Provincial de Valladolid, tres bomberos de la Diputación Provincial de Segovia y diez bomberos forestales, el resto del aforo se ha completado con personal de los ayuntamientos circundantes.