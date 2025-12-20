Emotiva despedida de los vecinos del valle de Sabero a Ángel Novoa, médico de Olleros

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El salón actos de la Casa de la Cultura de Olleros de Sabero se quedó pequeño para acoger al numeroso público que quiso rendir homenaje a su médico de siempre, Ángel Novoa; después de veintiocho años ininterrumpidos como médico titular de Olleros y que los últimos también compartió con el municipio de La Ercina.

Novoa quiso aparentar normalidad pero la emoción apareció en algunos momentos por mucho que el hiciese todo lo posible porque no se nota. En el acto, organizado por un movimiento popular de la localidad, estuvieron presentes todos los estamentos públicos y sociales. Un buen médico, como es el caso de Ángel, igualmente debe saber ganarse a los vecinos por su cercanía, su buen trato y su disponibilidad para ayudar a sus pacientes.

El médico Ángel Novoa, en el homenaje en OllerosCASTRO

Este merecido homenaje se vio respaldado por un numeroso público que arrancó el acto con un fortísimo y prolongado aplauso para su médico «mago», como se le conoce en la zona.

Numerosos testimonios de gratitud de los vecinos, que previamente había visualizado un vídeo sobre los años de Novoa en el Valle. De mano del alcalde Juan Carlos Álvarez, recibió una placa conmemorativa del acto; una lámpara de mina de uno de los exmineros de más edad. Entre los obsequios, un viaje, entradas para su pasión deportiva futbolera y una olla ferroviaria.