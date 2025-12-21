La estación de esquí de San Isidro prevé abrir sus puertas el martes con más de ocho kilómetros esquiables

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Diputación de León prevé abrir este martes, 23 de diciembre, la estación de esquí de San Isidro, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Los equipos técnicos trabajan para que funciones las pistas de los sectores de Cebolledo y Requejines, con espesores de entre 15 y 50 centímetros de nieve en polvo y con al menos 8,6 kilómetros esquiables.

San Isidro inauguró la temporada el pasado 5 de diciembre, aunque viento, la lluvia, la humedad y la subida de las temperaturas solo permitieron que permaneciera abierta dos días en los que las instalaciones acogieron a un total de 2.000 usuarios.

El primer día, el 5 de diciembre, fueron 6,1 los kilómetros esquiables en los sectores de Riopinos y Cebolledo, con espesores de entre 20 y 40 centímetros de nieve húmeda. Por su parte, el sábado 6 de diciembre los kilómetros esquiables aumentaron hasta los 10,4 y además de Riopinos y Cebolledo se pudo abrir Requejines.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanece cerrada a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas que permita iniciar la actividad.