La estación de Leitariegos se une a San Isidro y abrirá en Nochebuena para todos los leoneses

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La estación de esquí Valle Laciana-Leitariegos inaugura la temporada de esquí este miércoles, 24 de diciembre, día de Nochebuena, "siempre que las condiciones climatológicas lo permitan", por lo que este año la Navidad llegará con las dos infraestructuras gestionadas por la Diputación de León abiertas: la lacianega y también San Isidro, que lo hará este martes, 23 de diciembre.

Los equipos técnicos están trabajando ya para que se abran dos pistas verdes (la Escuela y el Oso) y otras dos azules (la Cueva y Chagunachos) en Valle Laciana-Leitariegos. "Dependiendo de cómo se pueda aprovechar la nieve caída en los últimos días y la labor que se está haciendo con la nieve artificial se posibilitará una mayor o menor cantidad posible de kilómetros esquiables", señala la institución provincial a través de un comunicado.

La institución provincial recuerda que San Isidro pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, si bien el viento, la lluvia, la humedad y la subida de las temperaturas solo permitieron que permaneciera abierta dos días en los que las instalaciones acogieron a un total de 2.000 usuarios.

En el caso de la estación lacianega no se pudo abrir, ya que no existían "las condiciones óptimas" para ello, una situación "que ahora sí se cumple".

El objetivo es que San Isidro abra este martes con al menos 8,6 kilómetros esquiables en las pistas de los sectores de Cebolledo y Requejines, con espesores de entre 15 y 50 centímetros de nieve en polvo.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar la página web oficial http://www.nieveleon.com y el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones y recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución del tiempo durante las próximas horas.