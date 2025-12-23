8.500 firmas por la custodia de la cierva Pepa para que no la separen de Javi en este pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Empatía y la Fundación Santuario Vegan han presentado un escrito formal ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para que se regularice la custodia de Pepa, una cierva con fuerte impronta humana, por parte de Javier Alonso García, vecino de La Vecilla, o, en su defecto, su traslado a un santuario especializado. Las entidades rechazan cualquier destino cinegético para el animal, que carece de instinto de huida ante humanos.

Pepa, una joven cierva que apareció sola en una finca de La Vecilla en 2024, se integró voluntariamente en el entorno de Javier, quien la acogió sin retenerla. Sin embargo, tras una denuncia por tenencia de fauna silvestre, el vecino se vio obligado a cerrar el acceso a la finca, aunque el animal sigue buscándolo y deambulando cerca del pueblo, lo que genera preocupación por su seguridad.

Las organizaciones argumentan que la impronta humana de Pepa —aunque en este caso no derivada de cría artificial con biberón, sino de habituación prolongada— la hace incompatible con entornos de caza, donde su confianza en las personas supondría un riesgo grave para su vida.

Invocan la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, principios de bienestar animal y proporcionalidad para priorizar soluciones que eviten sufrimiento innecesario. Las peticiones principales son:

Autorizar a Javier Alonso García a mantener la custodia regularizada de Pepa, mediante núcleo zoológico u otra figura administrativa adecuada.

Como alternativa, ceder el animal a la Fundación Santuario Vegan, en Madrid, que cuenta con autorización para su traslado, protocolos sanitarios y espacios de acogida permanentes sin uso cinegético.

Descartar expresamente el sacrificio o cualquier traslado a fincas o reservas donde pueda exponerse a actividades de caza.

Paralelamente, una campaña de recogida de firmas lanzada por Empatía ha superado las 8.500 adhesiones en apenas 48 horas, reflejando el amplio apoyo social a una solución ética que priorice el bienestar de Pepa y su vínculo con Javi.

Silvia Barquero, directora de Empatía —conocida por liderar la campaña que prohibió el Toro de la Vega—, ha convocado a los medios este martes 23 de diciembre a las 12:30 horas ante la sede del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Avda. Peregrinos, s/n, León) para explicar el caso y las demandas presentadas. El caso de Pepa ha generado gran repercusión en redes y medios, destacando el debate sobre la gestión de animales silvestres habituados a humanos y la necesidad de enfoques individualizados que combinen conservación y bienestar animal.