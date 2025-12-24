La Bañeza revive con el Gordo confiada en que los millones revitalicen su comercio

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Bañeza se despertó ayer con resaca, pero una bien distinta a la habitual, pues esta vez deja un regusto dulce y placentero. Nada menos que 468 millones de euros repartió este lunes la administración número 1 de la ciudad del total de 823,6 millones que el Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado en la provincia. Del local ubicado en la plaza Obispo Alcolea salieron 117 series del número 79432.

Una cantidad total que equivale al uno por ciento del PIB de Castilla y León (70.418 millones en el 2024), por lo que la Junta ha confiado que sirva para mejorar las condiciones de vida de los agraciados y también el consumo, que tira de sectores como comercio o hostelería, pero también de la construcción.

Lo cierto es que en La Bañeza la lluvia de millones es una realidad en una zona de la provincia a la que le sobran los motivos para merecer ver la luz. El cierre de Azucarera cayó como un jarro de agua fría el pasado mes de mayo. Un tremendo palo para el empleo con regusto amargo que sólo era un preludio de un verano para el olvido que, sin embargo, quedará en el recuerdo de todos. El fuego se convirtió en el indeseado protagonista tras arrasar, sólo en la zona, cerca de 40.000 hectáreas de las más de 100.00 que resultaron calcinadas en la provincia.

Adiós a los malos tiempos

El dinero, poderoso caballero, ha llegado para poner fin a una mala racha y compensar, de alguna manera, los malos tiempos en La Bañeza, que ahora confía en que los millones repercutan para bien en todos los sectores.

«Se va a animar la cosa», aseguran las chicas de Perfumerías Muchas. Ellas no han sido agraciadas con el Gordo, al menos directamente, pero se han contagiado de la alegría generalizada que reina en las calles de la localidad desde este lunes.

El comercio bañezano se muestra confiado en que El Gordo va a hacer mucho bien en el comercio. Como muestra, las tres amigas bañezanas María José Covadonga y Mírian, quienes compartían uno de los boletos de la suerte y que en plena euforia comentaban este lunes que iban a gastar el dinero del premio lo piensan gastar en su pueblo.

Aunque estos días toca saborear el premio y la campaña navideña está siendo floja hasta el momento en La Bañeza, la idea es que mejore. En la boutique Blue House opinan igual. «Imaginamos que sí, que repercuta en el comercio para bien, aunque están siendo unos días previos a la Navidad muy tranquilos y están todos celebrando el Gordo», apunta Rosario.

Un punto de vista que comparte, de la confitería-panadería Chuspan. Tras el mostrador de este establecimiento está Esmeralda. que asegura estar viviendo estos momento «con mucha alegría» y que espera, como los demás, el efecto positivo de la lluvia de millones. «Ha caído mucho dinero y en manos de gente súper joven y es maravilloso que haya estado tan repartido porque no hay trabajo y esto es una manera de ayudar a estas personas tras un año muy complicado». Recuerda que La Bañeza vive mucho de los pueblos de alrededor y el dinero es «una inyección de adrenalina para todo el mundo y supongo que eso se note en el comercio. Yo estoy feliz por esta gente».